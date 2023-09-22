Буданов отреагировал на взрывы в Крыму "намеком" на контрнаступление

Украинские военные с середины августа наносят удары по военным объектам оккупантов в Крыму, что косвенно подтверждает то, что контрнаступление сосредоточено в том числе на освобождении полуострова, рассказал в интервью изданию The WarZone руководитель ГУР Кирилл Буданов.
"Наша контрнаступательная операция началась в начале лета и продолжается до сих пор... И как вы правильно сказали, я не главнокомандующий Генштаба. Но если говорить о Крыме, вы же не могли не заметить, что с середины августа по Крыму происходит определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос", – сказал Буданов.
Буданов заметил, что в последнее время ВСУ поражают установки ПВО противника. Из-за этого врагу, во-первых, приходится стягивать средства с глубокого российского тыла.
"Второй момент заключается в том, что мы проделываем дыры в ПВО (россиян - Главред). Эти дыры используются для других целей. Кроме того, мы истощаем их запасы ракет ПВО, поскольку они не безграничны. А с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что, соответственно, делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений", - объяснил Буданов.
Вместе с тем, добавил руководитель ГУР, растет спрос на украинские дроны. Но Украина пока не может их продавать, так как все они задействованы в боевых действиях.
Удары по Крыму - последние новости
22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. О раненых и погибших в Минобороны РФ не сообщали, хотя атаку ВСУ и подтвердили.
Это не первая "бавовна", которая случилась в Крыму за последние несколько дней. До этого взрывы прогремели на военных аэродромах РФ на полуострове.
Эксперт Иван Киричевский предположил, что это еще подготовительный этап к более масштабным ударам Украины по оккупантам в Крыму.
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