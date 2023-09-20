"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек

В захваченном Россией Крыму прогремели мощные взрывы в среду, 20 сентября. При этом звуки взрывов слышали в разных районах полуострова.
После этого российские оккупанты начали применять дымовую занавесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
В частности, начали появляться сообщения о клубах дыма в Инкермане, где расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ.
Кроме того, пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе. Мощные взрывы, в частности, слышали в районе Бельбека, где находится военный аэродром и в Симферополе.
Подчеркивается, что дым поднимается из воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.
Также публикуются кадры, как над территорией Крыма пролетают ракеты, которыми, очевидно, была совершена атака на военные объекты российских оккупантов.
"Ракеты пошли", - комментируют увиденное очевидцы на видео.
Смотрите видео - в Крыму мощная "бавовна":
Ранее сообщалось о том, что РФ отводит военные корабли от Крыма. Россияне волнуются, что атаки морских беспилотников на их корабли могут повториться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В течение последней недели состоялась целая серия атак неизвестных морских БПЛА на военные корабли Черноморского флота. В частности, был разрушен ВДК "Минск" и повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе.
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