"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек

Мощные взрывы слышали в районе Бельбека, где находится военный аэродром и в Симферополе.

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В Крыму прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В захваченном Россией Крыму прогремели мощные взрывы в среду, 20 сентября. При этом звуки взрывов слышали в разных районах полуострова.

После этого российские оккупанты начали применять дымовую занавесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, начали появляться сообщения о клубах дыма в Инкермане, где расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

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Кроме того, пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе. Мощные взрывы, в частности, слышали в районе Бельбека, где находится военный аэродром и в Симферополе.

Подчеркивается, что дым поднимается из воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Также публикуются кадры, как над территорией Крыма пролетают ракеты, которыми, очевидно, была совершена атака на военные объекты российских оккупантов.

"Ракеты пошли", - комментируют увиденное очевидцы на видео.

Смотрите видео - в Крыму мощная "бавовна":

Ракета над Крымом / Скриншот

Взрывы в Крыму / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ отводит военные корабли от Крыма. Россияне волнуются, что атаки морских беспилотников на их корабли могут повториться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В течение последней недели состоялась целая серия атак неизвестных морских БПЛА на военные корабли Черноморского флота. В частности, был разрушен ВДК "Минск" и повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

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