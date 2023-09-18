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Жданов назвал сценарий завершения войны с Россией в кратчайшие сроки

Андрей Ганчук
18 сентября 2023, 04:30
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Армия Украины могла бы устроить оккупантам агрессора России повторение первых недель войны после 24 февраля прошлого года, считает Олег Жданов.
ATACMS, Олег Жданов
Украине для завершения войны нужны дальнобойные ракеты и западная авиация - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот YouTube

Силам обороны Украины не хватает ракет и авиации, чтобы решить вопрос завершения войны с Россией в кратчайшие сроки. При наличии нужных вооружений ВСУ могли бы повторить оккупантам первые недели войны после 24 февраля. В таких условиях вражеские войска не смогли бы оставаться на украинских территориях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украине нужны ракеты и авиация, которых не хватает армии. Нужно наращивать поставки вооружений от стран Запада и не допустить их усталости от войны.

"Ракеты и авиация – это то, чего у нас нет. Плюс нужно увеличить объёмы поставок боеприпасов и техники. Президент Зеленский отметил, что наши партнёры немного устали и сокращают объёмы поставок. Этого ни в коем случае нельзя допустить, наоборот, нужно наращивать объёмы поставок в нынешних условиях, а также добавить то, чего у нас нет – ракеты и авиацию", - отметил Жданов.

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По его словам, если бы у Украины была западная авиация и ракеты в достаточном количестве, армия решила бы вопрос войны в кратчайшие сроки.

"Если бы у нас появились ракеты и авиация, мы бы, в принципе, могли кардинально решить вопрос с российской армией в кратчайшие сроки, не затягивая войну на годы. Потому что авиация даст нам господство в воздухе. А под прикрытием западной авиации сможет работать и наша отечественная", - объяснил эксперт.

Также аналитик добавил, что с нужным западным оружием ВСУ способны были бы устроить российским оккупантам повторение первых недель после 24 февраля 2022 года, когда войска мощно отражали наступление захватчиков.

"И тогда мы сможем устроить россиянам повторение первых недель войны после 24 февраля, когда мы уничтожали оккупантов тысячами и сжигали колонны. Буквально два штурмовика с полным боекомплектом – и всё, российской колонны вместе с людьми и техникой нет. А теперь добавьте к этому ракеты, которые будут отсекать любые поступления резервов прямо на государственной границе. В таких условиях российские войска не смогут долго оставаться в Украине", - подчеркнул Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что война в Украине будет длиться до вывода оккупационных войск России с захваченных территорий. По его словам, власти готовятся к возможному сценарию затяжной войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предположил, что война в Украине не будет затяжной. Руководитель военной разведки сослался на свои данные и отверг возможность российских оккупантов вести длительную войну.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что война в Украине затянется. Нужно готовиться к длительному военному противостоянию. Впрочем, по мнению Столтенберга, в итоге Украина войдет в НАТО.

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