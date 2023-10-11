В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

Шесть украинцев считаются пропавшими без вести, еще девять человек ранены. Их состояние, а также места госпитализации уточняются.

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Количество погибших украинцев в Израиле выросло до трех человек / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель еще одного гражданина Украины в Израиле в результате нападения боевиков экстремистской группировки ХАМАС. Таким образом, число жертв среди украинцев достигло трех человек, еще девять наших соотечественников получили ранения. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются", – написал Николенко в Facebook.

По его данным, еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести.

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В МИД добавляют, что в настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. Украинские власти работают над организацией возвращения граждан Украины.

Еще 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Украинская сторона прорабатывает возможные пути выезда, но ситуация усложняется боевыми действиями.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

10 октября министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к полноценному наступлению на сектор Газа. Война может продлиться несколько недель или даже месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи России с террористической группировкой ХАМАС.

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