Оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного – ISW

Захватчики проводят значительную наступательную операцию возле Авдеевки, пытаясь окружить группировку украинских войск в Авдеевке и захватить город.

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Оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Российские захватчики активизировались возле Авдеевки в Донецкой области и на Западе Запорожской области. Они имеют за цель оттянуть силы ВСУ от Работиного.

Оккупанты начали активнее действовать в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев, расположенных к северо-западу от Авдеевки, и на линии Водяное-Опытное к юго-западу от Авдеевки. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кроме этого, российские захватчики совершили атаку юго-западнее села Орехово в Северодонецком районе Луганской области. Атака произошла на линии Пятихатки-Жеребянки. После этого российские так называемые военные блогеры говорили, якобы оккупанты продвинулись в этом районе на 2 километра.

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В ISW отмечают, что Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил проведение этой атаки, в которую пошли до трех российских батальонов. Однако аналитики отмечают, что они не наблюдали никаких доказательств, что оккупантам и в самом деле удалось продвинуться на 2 километра, как говорят пропагандисты.

Также в ISW отметили, что российские "военные блогеры" в основном описывают операции оккупантов в районе Авдеевки как значительную наступательную операцию, целью которой является окружить группировку украинских войск в Авдеевке и захватить город.

"Успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделяет для усилий Авдеевка-Донецк", – говорят аналитики.

Они отмечают, что российские захватчики в основном развернули нерегулярные силы вдоль этой линии фронта, прежде всего элементы 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, которые пострадали от жестокой командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями.

В ІSW говорят, что усиление наступательных операций российской оккупационной армии в районе Авдеевки и Жеребянок совпадает с другими локализованными наступательными усилиями на Луганщине и на востоке Запорожской области. Аналитики предполагают, что такие усилия оккупантов направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебрасывать резервы на критические участки фронта.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм. Подразделения российских оккупантов пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ безуспешно атакует, а мы шаг за шагом движемся вперед. Глава государства при этом признался, что ВСУ продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что РФ готовит побег с оккупированных территорий. По словам Свитана, заявление диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы не заинтересована в территориях других стран может означать подготовку бегства россиян с оккупированных территорий Украины.

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