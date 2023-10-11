РФ готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления

Владимир Путин и его окружение проводят многовекторную риторику, говорит Роман Свитан.

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Роман Свитан дал прогноз о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22 отдельная механизированная бригада

Заявление диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы не заинтересована в территориях других стран может означать подготовку бегства россиян с оккупированных территорий Украины, заявил полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты и попытался "прикрыть" будущий побег оккупантов с территории Украины и не вызвать негатива у россиян.

"Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: "Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда", чтобы потом не было ответного негатива, чтобы "прикрыть" побег", – не исключает эксперт.

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Вместе с тем он также не исключил, что со временем захватчики могут заявить о выходе с Запорожского и Херсонского направлений объяснив, что они якобы "спасли" пророссийское население, а территории им якобы и "не были нужны".

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Свитан заявил о том, что враг готовит наступление на крупный город Украины. Оккупанты выбрали самое неудобное с точки зрения геологии направление для наступления, рассказал Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм. Весь день украинские бойцы ведут бои и сдерживают наступление российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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