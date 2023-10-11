УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления

Алексей Тесля
11 октября 2023, 04:50
Владимир Путин и его окружение проводят многовекторную риторику, говорит Роман Свитан.
Роман Свитан, ВСУ
Роман Свитан дал прогноз о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22 отдельная механизированная бригада

Заявление диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы не заинтересована в территориях других стран может означать подготовку бегства россиян с оккупированных территорий Украины, заявил полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты и попытался "прикрыть" будущий побег оккупантов с территории Украины и не вызвать негатива у россиян.

"Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: "Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда", чтобы потом не было ответного негатива, чтобы "прикрыть" побег", – не исключает эксперт.

видео дня

Вместе с тем он также не исключил, что со временем захватчики могут заявить о выходе с Запорожского и Херсонского направлений объяснив, что они якобы "спасли" пророссийское население, а территории им якобы и "не были нужны".

"Поэтому через несколько месяцев россияне могут принять решение об отходе из Запорожского и Херсонского направлений, сказать: "Путин говорил, что у нас задача "спасти" российское население". Путин может включить эту риторику и оставляет дверь открытой", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Свитан заявил о том, что враг готовит наступление на крупный город Украины. Оккупанты выбрали самое неудобное с точки зрения геологии направление для наступления, рассказал Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм. Весь день украинские бойцы ведут бои и сдерживают наступление российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин война России и Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

02:10 Украина
Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

00:19 Украина
"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

23:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:50

РФ готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления

04:15

Эксперт оценил, как сильно война в Израиле сможет отвлечь внимание США от войны в Украине

03:43

Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

03:13

Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

02:42

Для многих это будет открытием: как правильно мерить температуру

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
02:10

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

01:33

Сокращение военной помощи Украине приведет к замораживанию войны - Золотарев

00:19

Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

10 октября, вторник
23:56

"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

Реклама
23:29

Любовница Дэвида Бекхэма отреагировала на высказывания Виктории про их роман

22:41

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

22:41

Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди

22:34

"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

22:13

ПВО и снаряды: Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ

21:43

"Сюрреалистическая картинка": Брежнева ушла от Меладзе из-за его юной любовницыВидео

21:20

Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

20:55

"Все было спланировано": в ГУР рассказали, какое украинское оружие РФ передала ХАМАСу

20:22

Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит

20:20

Ударят морозы: в Украине температура воздуха опустится ниже 0

19:59

"Армия Украины должна воевать асимметрично": эксперт рассказал о возможностях россиянВидео

Реклама
19:51

РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

19:34

Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

19:26

В сети появилось фото любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела

19:12

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

19:10

Судьба ATACMS для Украинымнение

18:57

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

18:37

"Украинцы - недобитое зло": пленный комбат РФ Шайтан оказался "звездой" росТВ

18:34

Блогерша превратила лицо в "надувную подушку": ищет деньги на "скулы"

18:25

Умер украинский актер-коллаборант, получивший награду от Путина

18:14

Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

18:05

На каком боку лучше спать: несложные советы, которые помогут каждомуВидео

17:59

"Польская" модель Гетманцева о налогообложении может уничтожить малый бизнес - СМИ

17:57

Выжила, но еще на грани смерти: невероятная история немки, захваченной ХАМАС

17:46

Playboy разорвал контракт со звездой фильмов для взрослых за поддержку ХАМАС

17:44

Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

17:38

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

17:38

Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринкеВидео

17:08

Представитель Слепакова прокомментировал захват артиста в плен боевиками ХАМАС

17:06

Медведева жестко "накрыло": ему мерещится "получение ИГИЛ украинского оружия"

16:51

Нужна 1 таблетка: хозяйки раскрыли секрет, как убрать пятна с дверец духовки

Реклама
16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять