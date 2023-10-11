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США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль - советник Байдена

Анна Ярославская
11 октября 2023, 07:10 обновлено 11 октября, 07:15
Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю.
Джейк Салливан, Капитолий
Джейк Салливан рассказал, что будет с помощью для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль - в борьбе с ХАМАС.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", — сказал Салливан на брифинге.

Советник по нацбезопасности подтвердил информацию, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю. Вместе с тем, он не уточнил, будет ли помощь Украине и Израилю идти одним запросом.

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Салливан подчеркнул, что помощь Украине - полностью в интересах США, потому что требует меньше ресурсов, чем если бы Россия победила Украину и распространила свою агрессию на другие страны Европы. Он напомнил, что в этом случае пришлось бы напрямую задействовать американских военных.

Военная помощь США

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

Сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева. Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

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