РФ атаковала Украину дронами: уничтожены 28 "шахедов", есть попадания

Враг пытался обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-dronami-unichtozheny-28-shahedov-est-popadaniya-10507594.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

В ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Удары были направлены по припортовой инфраструктуре Подунавья.

Как сообщают Силы обороны Юга, враг пытался обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта.

"14 БпЛА "Shahed-131/136" были уничтожены в нашей зоне ответственности: 4 – на Николаевщине, 10 – на Одесчине", - говорится в сообщении.

видео дня

Были и попадания: повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, а также частные дома мирных жителей.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы пожарными. Предварительно известно об 1 раненом гражданском лице.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что российские оккупанты в очередной раз атаковали регион.

"Наши силы ПВО сбили 10 "шахедов" над Одесчиной, однако, к сожалению, есть и попадание. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы", - говорится в сообщении.

Пострадал один человек: женщина 1935 г.р. получила термические ожоги. В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Что говорят в Воздушных силах

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ уточнили, что в ночь на 12 октября 2023 г. противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений – Белгородская область (рф) и с мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Всего были зафиксированы пуски 33 "шахедов".

"Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В целом, прошлой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены 28 "Shahed-131/136".

Уничтожены 28 "Shahed-131/136" / Фото: t.me/kpszsu

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Атака продолжалась почти 3 часа, было запущено 36 "Шахедов". Украинская противовоздушная оборона сбила 27 вражеских дронов.

Как сообщал Главред, готовясь к срыву отопительного сезона в Украине, россияне пытаются увеличить запасы иранских дронов-камикадзе типа Shahed. Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Москва хочет выйти на показатель в 500 дронов месяц, а получать их РФ планирует тремя путями – непосредственно закупая у Ирана, производя в Татарстане и за счет узловой сборки с российскими и иранскими комплектующими.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.