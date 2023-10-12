У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

Украина и партнеры еще раз просмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки, сказал глава Минобороны.

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Рустем Умеров заявил, что у ВСУ есть все, что нужно для контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

У Украины есть все, что нужно ВСУ и Силам обороны для продолжения контрнаступления, в том числе в условиях холодного периода. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Все, что нужно нашим Вооруженным силам и Силам обороны, у нас уже есть. Сейчас мы продолжаем контрнаступление. Все, чего от нас требуют Силы обороны, мы обеспечиваем как летальное, так и нелетальное (вооружение – ред.)", - сказал Умеров в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО, передает Укринформ.

По его словам, был "еще раз просмотрен зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки".

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"Есть положительные обязательства от партнеров, которых мы не ожидали. Все, с чем сейчас работают наши Вооруженные силы, мы получаем вовремя", – подчеркнул министр обороны Украины.

Умеров также заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину, и не произойдет никаких перерывов в поставке военного оборудования – ни до конца года, ни после того.

"США готовы помогать Украине столько, сколько будет необходимо. Что касается ситуации в Израиле, то коллеги из США заверили, что они готовы и будут поддерживать обе страны. Как отметил Остин (глава Пентагона Ллойд Остин, - ред.), "мы должны – и мы будем", - заметил Умеров.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ может остановиться в момент, когда погода сильно ухудшится и ударят морозы. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что критика украинского контрнаступления в войне против России – это непрофессиональные и бесполезные заявления.

"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – сказал Ходжес.

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