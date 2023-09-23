Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

Страна-оккупант Россия отправила учебную роту разведки в район города Грайворон Белгородской области, рассказали в Центре национального сопротивления.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-mozhet-gotovit-provokacii-u-granic-harkovshchiny-i-sumshchiny-vsu-10503064.html Ссылка скопирована

Россия готовит диверсантов у границ с Харьковской и Сумской областями - ЦНС / Коллаж:92-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Агрессор Россия отправила в район Грайворона Белгородской области учебную роту специального назначения разведки. Там они собираются проводить учения в локациях, граничащих с Харьковской и Сумской областями Украины. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Как сообщили в Центре, в район Грайворона Белогородской области уже прибыла 2-я отдельная бригада специального назначения ГУ ГШ ВС РФ. Задача оккупантов – провести обучение личного состава в районах, которые граничат с Харьковской и Сумской областями Украины.

В ЦНС акцентировали внимание на том, что оккупанты фактически прислали диверсантов и призвали сообщать об их передвижении.

видео дня

"Россияне направили диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Контрнаступление ВСУ

Войска РФ на юге готовятся к "обороне" Токмака и попытаются остановить прорыв ВСУ в направлении Мелитополя, рассказали в разведке Эстонии. По данным эстонцев, оккупанты стягивают к Токмаку свои "элитные" подразделения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ удастся дойти до Токмака. Согласно его прогнозу, у армии Украины очень хорошие шансы прорвать "сухопутный коридор" в Крым.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали линию "обороны" войск РФ в Вербовом Запорожской области. Как полагает Тарнавский, самый большой прорыв сил обороны Украины еще впереди.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.