"Оборона" Токмака и движение ВСУ к Мелитополю: разведка Эстонии раскрыла планы РФ

Самые тяжелые бои идут в районе Работино, ВСУ бьются с оккупантами агрессора России в пределах Новопрокоповки Запорожской области, считает Антс Кивисельг.

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ВСУ ннаступают в Запорожской области, войска РФ попытаются удержать оккупированный Токмак - разведка Эстонии / Коллаж: 22-я ОМБр, DeepState

Эпицентром боевых действий в войне страны-оккупанта России против Украины остается район Работино Запорожской области. ВСУ с боями прорываются у Новопрокоповки и Вербового. Россияне на данном участке фронта усиливают свои позиции "элитными" оккупантами и готовятся к "обороне" захваченного Токмака, чтобы не допустить прорыва украинской армии к Мелитополю. Об этом заявил командующий Центром военной разведке Эстонии Антс Кивисельг.

Как сообщает Err, он рассказал о том, что самые тяжелые бои идут в районе Работино на западном направлении Запорожской области. Украинские войска зачищают российские "оборонные" редуты и противостоят оккупантам в районе Новопрокоповки и Вербового.

По информации эстонской разведки, ВСУ установили контроль над несколькими важными высотами в районе Новопрокоповки, что в дальнейшем позволит осуществить более быстрый прорыв уже с использованием бронетехники.

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Войска РФ готовят "оборону" Токмака

Руководитель разведки Эстонии акцентировал внимание на том, что с целью "стабилизации" ситуации россияне подключают к боям на юге войска с других участков фронта. В частности, речь идет об "элитных" частях – 76-й штурмовой воздушно-десантной дивизии, 7-й воздушно-десантной дивизии, а также некоторых подразделений спецназа.

Эстонцы считают, что россияне готовят "оборону" Токмака и попытаются не допустить прорыва ВСУ к Мелитополю.

"Они перегруппировываются для обороны Токмака, чтобы остановить движение Украины в сторону Мелитополя. Передвижение таких элитных подразделений туда хорошо иллюстрирует ситуацию, когда руководство вооруженных сил РФ осознало возможность тактического успеха наступления Украины в этом регионе", - подчеркнул Кивильсег.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ прорвали главную линию обороны врага к югу от Работино, считают аналитики американского Института изучения войны. По мнению специалистов, танки и другая бронетехника украинцев уже применяется южнее последней "оборонительной" линии российских оккупантов.

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В интервью Главреду он сказал о том, что продвижение армии к Азовскому побережью зависит от ситуации в Токмаке – оккупанты будут либо держаться за город, либо оттуда убегут.

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Взрывы в оккупированном городе прозвучали днем, 22 сентября. Повреждено здание штаба ЧФ РФ.

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