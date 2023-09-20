ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – Коваленко

Армия Украины способна выйти на Азовское побережье до начала зимы, однако есть и отрицательные сценарии, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

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Перспектива продвижения ВСУ на юге может зависеть от ситуации в Токмаке - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленко, 22-я ОМБр

Силы обороны Украины могут подойти к оккупированному агрессором Россией Крыму до начала зимы. Одним из факторов продвижения войск может стать ситуация в захваченном Токмаке Запорожской области. Если оккупанты решат там остаться, будет окружение и придется их оттуда выбивать, что отразится на динамике контрнаступления. Если они решат бежать, украинское продвижение ускорится. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что продвижение ВСУ к Азовскому побережью зависит от множества факторов. Среди них – ситуация в Токмаке.

"Факторов может быть очень много. Одним из них может быть решение российского командования по Токмаку. Вопрос в том, будут они бежать из Токмака или нет. Если россияне оставят там гарнизон, нам придется его выбивать: окружать Токмак и начинать городские бои. Надо признать, что такая ситуация затормозит наше наступление в сторону Мелитополя и в целом. Но россияне могут и убежать, когда будет перерезаться южная часть трассы 0401. Это ускорит наше продвижение", - объяснил Коваленко.

При этом эксперт полагает, что украинские войска действительно могут выйти к Крыму к началу зимы.

"Существуют различные сценарии и факторы. Я согласен с Кириллом Будановым, который сказал, что ВСУ могут выйти на побережье Азовского моря до начала зимы. Это один из положительных сценариев, однако есть и отрицательные сценарии", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите видео, в котором Коваленко сделал прогноз об сценарии освобождения Крыма:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Контрнаступление ВСУ

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, отметили аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, украинские войска также работают и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом, взяли ключевой плацдарм и высоты, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш. По словам представителя войск, есть перспективы для дальнейшего продвижения на Бахмутском направлении.

ВСУ разорвут "оборону" РФ и прорвутся к Азову, предполагает военный эксперт Петр Черник. Согласно его прогнозу, сценарий может быть реализован в течение двух месяцев, пока погода позволяет продвигаться тяжелой технике.

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