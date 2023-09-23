Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области, в то же время ожидается ещё один больший прорыв, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, зима не замедлит наступательные действия украинской армии, а самый большой прорыв ВСУ еще впереди. Об этом он подчеркнул в своем интервью CNN.
"Погода может стать серьезным препятствием во время наступления, но учитывая, как мы продвигаемся вперед, преимущественно без транспортных средств, я не думаю, что оно сильно повлияет на контрнаступление", - отметил Тарнавский.
Где будут наступать ВСУ
Вместе с тем украинский военачальник отметил, что большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.
"Я думаю, что это произойдет после Токмака. Пока они [россияне] полагаются на глубину своей оборонительной линии там. Токмак – это цель минимум. Общая цель – выйти к нашим государственным границам", – говорит командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Генерал положительно настроен по поводу конечного результата и отметил, что больше всего проблем украинским защитникам приносит не так называемая линия Суровикина, а перекресток дорог, лесополосы и минные поля между лесополосами.
"Там комбинация небольших вредных вражеских оборонительных групп, которые сейчас очень точно и грамотно взорваны", – сказал генерал.
Тарнавский добавил, что действия украинских бойцов заставляют медленно отступать, когда они сталкиваются со штурмовыми группами ВСУ.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу. В районе Клещиевки продолжаются тяжелые бои, рассказал Илья Евлаш.
Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку. Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.
Другие новости:
- В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолеты
- ВСУ сокрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе – разведка Британии
- "Спецоперация ГУР и ВМС": в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар