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Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

Алексей Тесля
23 сентября 2023, 11:53 обновлено 23 сентября, 11:53
Александр Тарнавский объяснил, что больше всего сдерживает наступление ВСУ на поле боя.
Тарнавский
Александр Тарнавский рассказал о прорыве ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрміяInform

Подразделения Вооруженных сил Украины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области, в то же время ожидается ещё один больший прорыв, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, зима не замедлит наступательные действия украинской армии, а самый большой прорыв ВСУ еще впереди. Об этом он подчеркнул в своем интервью CNN.

"Погода может стать серьезным препятствием во время наступления, но учитывая, как мы продвигаемся вперед, преимущественно без транспортных средств, я не думаю, что оно сильно повлияет на контрнаступление", - отметил Тарнавский.

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Где будут наступать ВСУ

Вместе с тем украинский военачальник отметил, что большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака. Пока они [россияне] полагаются на глубину своей оборонительной линии там. Токмак – это цель минимум. Общая цель – выйти к нашим государственным границам", – говорит командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Генерал положительно настроен по поводу конечного результата и отметил, что больше всего проблем украинским защитникам приносит не так называемая линия Суровикина, а перекресток дорог, лесополосы и минные поля между лесополосами.

"Там комбинация небольших вредных вражеских оборонительных групп, которые сейчас очень точно и грамотно взорваны", – сказал генерал.

Тарнавский добавил, что действия украинских бойцов заставляют медленно отступать, когда они сталкиваются со штурмовыми группами ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу. В районе Клещиевки продолжаются тяжелые бои, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку. Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

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Запорожская область война России и Украины контрнаступление ВСУ
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