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Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку

Юлия Куришко
22 сентября 2023, 23:27 обновлено 22 сентября, 23:33
Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.
Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку
Генштаб раскрыл ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, россияне пытались атаковать на четырех направлениях.

В вечерней сводке Генштабу ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно отбили российские атаки на нескольких направлениях:

  • на Бахмутском направлении в районах Миньковки, Орехово-Васильевки, Андреевки и Григоровки;
  • на Авдеевском направлении в районе Северного;
  • на Марьинском направлении в районах Марьинки;
  • вблизи Красногоровки Донецкой области;
  • на Запорожском направлении в районе Работиного.

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника", - раскрыли в Генштабе.

Известно, что враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на фронте

Напомним, что Тарнавский сообщил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ. Дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя, говорит Тарнавский.

Эксперт раскрыл опасное направление, где Россия готовится к масштабному наступлению. Сейчас враг проводит подготовку к интенсивным боевым действиям и приготовил свою тактику.

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

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