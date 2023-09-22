Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, россияне пытались атаковать на четырех направлениях.
В вечерней сводке Генштабу ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно отбили российские атаки на нескольких направлениях:
- на Бахмутском направлении в районах Миньковки, Орехово-Васильевки, Андреевки и Григоровки;
- на Авдеевском направлении в районе Северного;
- на Марьинском направлении в районах Марьинки;
- вблизи Красногоровки Донецкой области;
- на Запорожском направлении в районе Работиного.
Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника", - раскрыли в Генштабе.
Известно, что враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Ситуация на фронте
Напомним, что Тарнавский сообщил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ. Дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя, говорит Тарнавский.
Эксперт раскрыл опасное направление, где Россия готовится к масштабному наступлению. Сейчас враг проводит подготовку к интенсивным боевым действиям и приготовил свою тактику.
Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.
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