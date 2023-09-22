Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-nastupali-na-chotiroh-napryamkah-zsu-potuzhno-vidbili-ataku-10502980.html Ссылка скопирована

Генштаб раскрыл ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, россияне пытались атаковать на четырех направлениях.

В вечерней сводке Генштабу ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно отбили российские атаки на нескольких направлениях:

на Бахмутском направлении в районах Миньковки, Орехово-Васильевки, Андреевки и Григоровки;

на Авдеевском направлении в районе Северного;

на Марьинском направлении в районах Марьинки;

вблизи Красногоровки Донецкой области;

на Запорожском направлении в районе Работиного.

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях.

видео дня

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника", - раскрыли в Генштабе.

Известно, что враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на фронте

Напомним, что Тарнавский сообщил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ. Дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя, говорит Тарнавский.

Эксперт раскрыл опасное направление, где Россия готовится к масштабному наступлению. Сейчас враг проводит подготовку к интенсивным боевым действиям и приготовил свою тактику.

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.