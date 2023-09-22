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Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт раскрыл опасное направление

Юлия Куришко
22 сентября 2023, 21:42 обновлено 22 сентября, 21:49
В ближайшие недели Украину ждут очень динамичные события на передовой, считает Селезнев.
Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт раскрыл опасное направление
Россия готовится к новому наступлению / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 36 ОМБП

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о том, что российская оккупационная армия готовится к новому наступлению на фронте.

Селезнев в интервью ТСН, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что сейчас враг проводит подготовку к интенсивным боевым действиям и приготовил свою тактику.

"Что касается интенсивности ведения боевых действий, то мы абсолютно четко должны понимать, что враг имеет определенные планы, ресурс. Я остаюсь уверенным в том, что в конце сентября начнется очередная фаза масштабного российского наступления. Мои источники не могут ошибиться. Сейчас мы все чаще слышим информацию о том, что на Купянско-Лиманском направлении враг совершает проходы в своих собственных минных полях. Понятно, с какой целью делаются эти минные поля. Понятно, с какой целью подтягивается к линии боевого столкновения бронетехника. Они готовятся к собственному наступлению", - пояснил Селезнев.

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Он считает, что в ближайшие недели Украину ждут очень динамичные события на фронте.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Зеленский сообщил, что ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города. Украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.

Украинские защитники "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Особенно тяжелая ситуация для оккупантов в районе Токмака. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.

ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работиного. Украинские танки и другая бронетехника действует уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа.

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