Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт раскрыл опасное направление

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о том, что российская оккупационная армия готовится к новому наступлению на фронте.
Селезнев в интервью ТСН, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что сейчас враг проводит подготовку к интенсивным боевым действиям и приготовил свою тактику.
"Что касается интенсивности ведения боевых действий, то мы абсолютно четко должны понимать, что враг имеет определенные планы, ресурс. Я остаюсь уверенным в том, что в конце сентября начнется очередная фаза масштабного российского наступления. Мои источники не могут ошибиться. Сейчас мы все чаще слышим информацию о том, что на Купянско-Лиманском направлении враг совершает проходы в своих собственных минных полях. Понятно, с какой целью делаются эти минные поля. Понятно, с какой целью подтягивается к линии боевого столкновения бронетехника. Они готовятся к собственному наступлению", - пояснил Селезнев.видео дня
Он считает, что в ближайшие недели Украину ждут очень динамичные события на фронте.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что Зеленский сообщил, что ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города. Украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.
Украинские защитники "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Особенно тяжелая ситуация для оккупантов в районе Токмака. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.
ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работиного. Украинские танки и другая бронетехника действует уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа.
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