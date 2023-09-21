Мощный удар по врагу на юге: ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Запорожском направлении.
Резервы войск РФ, которые страдают от контрбатарейной борьбы, не такие уж и мощные, подчеркнула она в эфире телеканала "Еспресо".
Представитель Сил обороны юга Украины отметила, что особенно тяжелая ситуация для оккупантов в районе Токмака. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.
"Вследствие того, что с нашей стороны страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не такие уж мощные", — заявила она.
Гуменюк добавила, что усилить другие направления для оккупантов уже является проблемой. Они пытаются налаживать поставки резервов из Крыма.
Подробности боев на Юге
В свою очередь спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире информационного марафона о том, что на Мелитопольском направлении продолжается наступление ВСУ.
Он отметил, что у захватчиков есть значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники отбили атаки противника в районе Работино и нанесли врагу значительные потери.
По словам спикера, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили в сутки 930 огневых задач. За сутки общие потери россиян на этом направлении составили 257 человек. Двое захватчиков были взяты в плен.
Кроме того, ВСУ уничтожили 39 единиц вражеской техники. А именно 13 автомобилей, 13 БПЛА, 6 артиллерийских систем, 3 ББМ, 2 единицы дорогостоящей специальной техники, один танк и один РСЗО. Также благодаря нашим воинам в воздух взлетели 2 вражеских склада боеприпасов.
Ранее сообщалось о том, что "Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи. На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия". Участники совещания согласовали последовательность шагов с учетом изменений оперативной обстановки на фронте.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
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