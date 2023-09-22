"Есть комплексный план": ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города - Зеленский

Президент не уточнил, о каких именно еще двух ключевых населенных пунктах идет речь.

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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободят Бахмут / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации. Об этом глава государства сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне.

У Украины есть очень комплексный план, передает CNN.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", - заявил Зеленский.

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При этом президент не уточнил, о каких именно еще двух ключевых населенных пунктах идет речь.

"Я не скажу вам, какие города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень комплексный план", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией заявил, что одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение. По его словам, первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.

Байден заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам. Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.

После США президент вместе с первой леди отправились в Канаду.

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