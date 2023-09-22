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Оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу

Алексей Тесля
22 сентября 2023, 14:23 обновлено 22 сентября, 14:41
В районе Клещиевки продолжаются тяжелые бои, рассказал Илья Евлаш.
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ВСУ продолжают вытеснять оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

О боях в районе Клещиевки Донецкой области рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Он подчеркнул, что в этом районе продолжаются тяжелые бои, в частности, вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил. Такие данные украинский офицер озвучил в эфире "Свобода.Ранок"

При этом он обратил внимание на то, что железная дорога находится под постоянными обстрелами.

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"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими обстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. О том и мы сейчас пытаемся закрепиться чтобы полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша", - добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили важные позиции у Бахмута. Украинские бойцы продолжают наступательную операцию, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города. "Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

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