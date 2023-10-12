В ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны

Как говорит генерал Кирилл Буданов, жители Земли довольно быстро приближаются к глобальной войне.

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов оценил вероятность Третьей мировой войны / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой). Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "УП".

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне", ‒ сказал он.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

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В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

А до того известный эксперт Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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