Бои не утихают третьи сутки: подробности самого большого наступления РФ на Авдеевку

Ситуация возле Авдеевки утром 12 октября напряженная, но ее контролируют Силы обороны Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы города и позиций ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/boi-ne-utihayut-treti-sutki-podrobnosti-samogo-bolshogo-nastupleniya-rf-na-avdeevku-10507627.html Ссылка скопирована

Ситуация в Авдеевке контролируется украинскими военными / Коллаж: Главред, фото: t.me/StepanychUA

Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции.

Ситуация возле Авдеевки утром 12 октября напряженная, но ее контролируют Силы обороны Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера", — рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона "Единые новости".

видео дня

По его словам, 11 октября оккупанты действовали "немного по другому сценарию". Они не использовали технику.

"Большинство их штурмовых действий было с использованием сугубо пехоты. Они подвозили к своему "передку" десант: группами по 20-30 человек они его высаживали. Одновременно на 10-12 направлений выдвигались, на разные направления к нашей линии. Смотря видео у военных – они (российские войска – ред.), как тараканы, пытались где-то найти какую-то щель", – описал ситуацию Барабаш.

По его словам, бои возле Авдеевки не утихают уже третьи сутки.

"Эта ночь прошла более-менее спокойно: именно по городу было несколько таких небольших обстрелов. В 2:55 произошел авиаракетный удар. Ударили по так называемому нашему местному правительственному кварталу. Пока информация не поступала на счет пострадавших и погибших гражданских", – рассказал глава военной администрации.

По его словам, 11 октября по территории общины прилетело около 20 вражеских ракет. Погиб 85-летний мужчина, ранен 69-летний мужчина и 44-летняя женщина.

"Два молодых парня — представители военной администрации — развозили хлеб по старой части города. Они получили контузии. И два человека — очень пожилой мужчина и его дочь — находятся под завалами многоэтажного дома, который разрушен в результате авиаракетного удара вчера днем", — рассказал Барабаш.

Кроме того, под ударами вражеской артиллерии постоянно находится Авдеевский коксохимический завод. 11 октября оккупанты ударили по заводу и попали в цистерны с остатками смолы. Там вспыхнул пожар. При этом в РФ утверждали, что попали по складу боеприпасов.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупанты усилили наступление в направлении Авдеевки. Они пытались окружить украинский гарнизон, но сами попали в смертельную засаду. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Роман Свитан.

Также оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку в Донецкой области. Враг наносит массированные авиаудары. В результате этого есть погибшие, под завалами ищут людей.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.