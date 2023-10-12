Бои не утихают третьи сутки: подробности самого большого наступления РФ на Авдеевку

Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции.
Ситуация возле Авдеевки утром 12 октября напряженная, но ее контролируют Силы обороны Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.
"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера", — рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, 11 октября оккупанты действовали "немного по другому сценарию". Они не использовали технику.
"Большинство их штурмовых действий было с использованием сугубо пехоты. Они подвозили к своему "передку" десант: группами по 20-30 человек они его высаживали. Одновременно на 10-12 направлений выдвигались, на разные направления к нашей линии. Смотря видео у военных – они (российские войска – ред.), как тараканы, пытались где-то найти какую-то щель", – описал ситуацию Барабаш.
По его словам, бои возле Авдеевки не утихают уже третьи сутки.
"Эта ночь прошла более-менее спокойно: именно по городу было несколько таких небольших обстрелов. В 2:55 произошел авиаракетный удар. Ударили по так называемому нашему местному правительственному кварталу. Пока информация не поступала на счет пострадавших и погибших гражданских", – рассказал глава военной администрации.
По его словам, 11 октября по территории общины прилетело около 20 вражеских ракет. Погиб 85-летний мужчина, ранен 69-летний мужчина и 44-летняя женщина.
"Два молодых парня — представители военной администрации — развозили хлеб по старой части города. Они получили контузии. И два человека — очень пожилой мужчина и его дочь — находятся под завалами многоэтажного дома, который разрушен в результате авиаракетного удара вчера днем", — рассказал Барабаш.
Кроме того, под ударами вражеской артиллерии постоянно находится Авдеевский коксохимический завод. 11 октября оккупанты ударили по заводу и попали в цистерны с остатками смолы. Там вспыхнул пожар. При этом в РФ утверждали, что попали по складу боеприпасов.
Ситуация в Авдеевке
Российские оккупанты усилили наступление в направлении Авдеевки. Они пытались окружить украинский гарнизон, но сами попали в смертельную засаду. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Роман Свитан.
Также оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку в Донецкой области. Враг наносит массированные авиаудары. В результате этого есть погибшие, под завалами ищут людей.
Ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.
Другие новости:
- Нашли слабое место: ВСУ нацелились на освобождение большого города
- Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область - ВСУ
- У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров