Хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку: ВСУ уничтожили половину оккупантов

Российские оккупанты бросили в бой несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП.

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Оккупанты пытались захватить Авдеевку , но попали в смертельную ловушку / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты усилили наступление в направлении Авдеевки. Они пытались окружить украинский гарнизон, но сами попали в смертельную засаду. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Роман Свитан, сообщает 24 канал.

К своему наступлению оккупанты готовились около недели - стянули несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП. Враг наступал со стороны Красногоровки на юго-запад.

Оккупанты обстреливали город из жилых кварталов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Туда приехали российские журналисты и ждали, когда украинские военные откроют ответный огонь, чтобы потом это распространять.

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Однако оккупанты этого не дождались, потому что сами попали в артиллерийскую засаду.

"Они (оккупанты - Главред) попали в огневой "мешок", в артиллерийскую засаду", - сказал Рассвет.

Украинские военные разбили войска россиян, половина вражеского полка так и осталась на поле боя, говорит Свитан.

Зачем россиянам Авдеевка

Россияне пытаются срезать плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особенно второй город расположен на высотах, которые господствуют над Донецком и Ясиноватой. Именно это дает ВСУ возможность удерживать Авдеевку уже 10 год.

"Это, пожалуй, единственная такого рода серьезная попытка окружить наш Авдеевский гарнизон", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление русских

Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

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