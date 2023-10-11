Хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку: ВСУ уничтожили половину оккупантов

Российские оккупанты усилили наступление в направлении Авдеевки. Они пытались окружить украинский гарнизон, но сами попали в смертельную засаду. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Роман Свитан, сообщает 24 канал.
К своему наступлению оккупанты готовились около недели - стянули несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП. Враг наступал со стороны Красногоровки на юго-запад.
Оккупанты обстреливали город из жилых кварталов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Туда приехали российские журналисты и ждали, когда украинские военные откроют ответный огонь, чтобы потом это распространять.
Однако оккупанты этого не дождались, потому что сами попали в артиллерийскую засаду.
"Они (оккупанты - Главред) попали в огневой "мешок", в артиллерийскую засаду", - сказал Рассвет.
Украинские военные разбили войска россиян, половина вражеского полка так и осталась на поле боя, говорит Свитан.
Зачем россиянам Авдеевка
Россияне пытаются срезать плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особенно второй город расположен на высотах, которые господствуют над Донецком и Ясиноватой. Именно это дает ВСУ возможность удерживать Авдеевку уже 10 год.
"Это, пожалуй, единственная такого рода серьезная попытка окружить наш Авдеевский гарнизон", - сказал Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Наступление русских
Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.
Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.
Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.
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