Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины уже 11 октября.

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США объявят новый пакет военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

США объявят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. Об этом заявил корреспондент Пентагона Остап Яриш на своей странице в Twitter.

По его данным, это может произойти уже завтра, 11 октября.

Ожидается, что в новый пакет помощи войдут:

видео дня

ракеты AIM-9,

боеприпасы к HIMARS,

оборудование для борьбы с дронами,

снаряды калибра 155 и 105 мм,

высокоточные авиационные боеприпасы,

ракеты TOW,

AT4s,

боеприпасы для стрелкового оружия и прочее.

Военная помощь США Украине

Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса предоставить Украине крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Этого пакета должно хватить на 2 года. Байден хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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