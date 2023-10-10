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Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

Ангелина Подвысоцкая
10 октября 2023, 21:20 обновлено 10 октября, 21:38
США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины уже 11 октября.
США, ВСУ
США объявят новый пакет военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

США объявят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. Об этом заявил корреспондент Пентагона Остап Яриш на своей странице в Twitter.

По его данным, это может произойти уже завтра, 11 октября.

Ожидается, что в новый пакет помощи войдут:

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  • ракеты AIM-9,
  • боеприпасы к HIMARS,
  • оборудование для борьбы с дронами,
  • снаряды калибра 155 и 105 мм,
  • высокоточные авиационные боеприпасы,
  • ракеты TOW,
  • AT4s,
  • боеприпасы для стрелкового оружия и прочее.

Военная помощь США Украине

Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса предоставить Украине крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Этого пакета должно хватить на 2 года. Байден хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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