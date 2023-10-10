Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

США объявят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. Об этом заявил корреспондент Пентагона Остап Яриш на своей странице в Twitter.
По его данным, это может произойти уже завтра, 11 октября.
Ожидается, что в новый пакет помощи войдут:
- ракеты AIM-9,
- боеприпасы к HIMARS,
- оборудование для борьбы с дронами,
- снаряды калибра 155 и 105 мм,
- высокоточные авиационные боеприпасы,
- ракеты TOW,
- AT4s,
- боеприпасы для стрелкового оружия и прочее.
Военная помощь США Украине
Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса предоставить Украине крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Этого пакета должно хватить на 2 года. Байден хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.
В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.
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