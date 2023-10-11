РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

Российские оккупанты штурмуют украинские позиции с использованием нескольких десятков единиц военной техники.

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Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку в Донецкой области. Враг нанес массированные авиаудары. В результате этого есть погибшие, под завалами ищут людей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

Оккупанты обстреливают старую часть города.

"Сегодня утром уже около 10 ракет ударили по территории города, есть попадание по многоэтажным домам, есть попадание и просто на открытую местность есть попадание по территории Авдеевского коксохимического завода", - сказал Барабаш.

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После авиаудара под завалами оказались пожилые мужчина и женщина. Еще один мужчина погиб, также была ранена женщина.

РФ пошла в наступление на Авдеевку

Российские оккупанты пошли в массированное наступление в районе Авдеевки. Из-за этого ситуация очень напряженная.

"Примерно с 3-х начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - говорится Барабаш.

Враг начал бить по городу, штурмовать позиции с десятками единиц бронетехники. Барабаш говорит, что такого еще не было. Однако ВСУ уничтожают вражескую технику.

"Сначала полномасштабной войны никогда еще не использовалось так. Предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники пошло вчера в наступление, но мы реально знаем, что было подбито более 60 единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, сбит вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

ВСУ подбили более 60 единиц вражеской техники. Сообщается, что россияне бросали в атаку под 2000 личного состава. Глава города утверждает, что ранее враг пытался атаковать позиции украинских военных, используя 20-25 единиц техники. Сейчас на Авдеевском направлении начинается очень большое противостояние.

Наступление россиян

Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

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