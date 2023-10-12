ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю - экс-командир 'Айдара'

От судьбы Токмака в значительной мере зависит исход всей нашей летне-осенней наступательной кампании ВСУ, считает Дикий.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил, скриншот: deepstatemap.live

Военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что российские войска активизировались на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях фронта, чтобы оттянуть украинские войска от юга, где ВСУ имеют шанс освободить Токмак и выйти к Азовскому морю.

"На юге сейчас решается судьба Токмака, а от судьбы Токмака вообще в значительной мере зависит исход всей нашей летне-осенней наступательной кампании. Если нашим защитникам и защитницам таки удастся прорваться на Токмак, взять его, то это будет означать, что вторая линия из трехлинейной российской обороны уже окончательно сломана-так называемая "линия Суровикина". И это будет означать, что практически с гарантией мы в этом году выходим к Азовскому морю, Крым становится "островом" со всем, что из этого вытекает", - подчеркнул Дикий в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что россияне это тоже хорошо понимают, поэтому пока не только там усилили оборону, но и для врага сейчас критически важно заставить украинские войска перебросить резервы на любой другой участок фронта.

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Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ раскрыли детали успешного прорыва на востоке. На Бахмутском направлении за сутки произошло 8 боевых столкновений. Силам обороны Украины удалось ликвидировали 167 оккупантов, еще один попал в плен.

Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область. Враг пытается сейчас акцентировать большие свои усилия, в частности тяжелую технику, а также личный состав на маленьких участках фронта.

В ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ. Оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли редко участвуют в боевых действиях.

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