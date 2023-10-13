Последствия будут катастрофическими: ВСУ сообщили о тревожных новостях для врага

Подрыв моста, который соединял Горловку и Ясиноватую существенно повлияет на логистику оккупантов. Они будут тратить больше времени на транспортировку личного состава и провизии южнее Бахмута. Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сказал в эфире Радио Свобода.
"Подрыв этой трассы станет еще одним звоночком, что снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута станет сложнее", - отметил он.
Он также добавил, что эта дорога ведет в Донецк и была одним из коротких маршрутов для быстрой переброски врагом очень важного оборудования.
"Конечно, что в такой интенсивности войны даже день-два простоя может привести к различным последствиям и, конечно, это будет влиять на ход боевых действий. Плечо подвоза увеличится", - сказал Евлаш.
Евлаш также отметил, что это не первый "тревожный звоночек" для врага. По его словам первым - было возвращение огневого контроля ВСУ над трассой Бахмут-Горловка. Начальник пресс-службы восточной группировки войск указывает, что подобные операции будут продолжаться пока силы обороны Украины "не перережут полностью все эти логистические маршруты и не обескровят группировку противника на этом направлении".
Начальник пресс-службы восточной группировки войск отмечает, что, конечно, захватчики будут находить какие-то пути.
"Будут делать насыпи и временные укрепления, однако такое серьезное повреждение путепроводов, оно отразится в дальнейшем на поставках и ходе боевых действий", - подчеркнул Евлаш.
Наступление ВСУ в районе Бахмута
Напомним, как ранее сообщал Главред, Для того, чтобы достичь полуокружения оккупированного Бахмута Донецкой области, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами.
В то же время, военный обозреватель Денис Попович сообщил хорошие новости с Бахмутского направления. По его словам тактическое продвижение ВСУ продолжается.
Также, ежедневно Силы обороны Украины ежедневно освобождают сотни метров украинской территории к югу от Бахмута.
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