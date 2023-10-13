В Севастополе прогремел взрыв, в городе призывают сдавать кровь для военных - СМИ

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы якобы связаны с учениями военных РФ.

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В Севастополе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, t.me/Crimeanwind

В пятницу, 13 октября, в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что ощущался даже в отдаленных частях города. В частности, в центре города, на северной стороне, в районе Стрелецкой бухты и бухты Камышовой.

Как сообщает Крым.Реалии, в церквях распространяют информацию о нехватке крови для раненых российских военных, призывают записываться и сдавать кровь.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы якобы связаны с учениями военных РФ.

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Telegram-канал Крымский ветер сначала заявил о взрыве на российском ракетоносителе проекта "Буян-М", а также обнародовал снимки задымленного судна.

В Черном море заметили дым рядом с кораблем / Фото: t.me/Crimeanwind

Задымленное судно в Черном море / Фото: t.me/Crimeanwind

Позже канал опроверг эту информацию.

"Получили более четкие фото - это не МРК, а патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Он находится на внешнем рейде, по внешнему виду - целый", - говорится в сообщении.

Корабль ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind

Корабль ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind

Как сообщал Главред, 22 сентября под ракетный удар попал штаб ЧФ в Севастополе, в результате которого были ликвидированы более 30 российских офицеров. Сам командующий флотом, несмотря на данные ССО, якобы жив.

В ВМСУ отмечали, что собираются вывести из строя весь Черноморский флот - другим способом безопасность в морском регионе не обеспечить.

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