В Севастополе прогремел взрыв, в городе призывают сдавать кровь для военных - СМИ

В пятницу, 13 октября, в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что ощущался даже в отдаленных частях города. В частности, в центре города, на северной стороне, в районе Стрелецкой бухты и бухты Камышовой.
Как сообщает Крым.Реалии, в церквях распространяют информацию о нехватке крови для раненых российских военных, призывают записываться и сдавать кровь.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы якобы связаны с учениями военных РФ.
Telegram-канал Крымский ветер сначала заявил о взрыве на российском ракетоносителе проекта "Буян-М", а также обнародовал снимки задымленного судна.
Позже канал опроверг эту информацию.
"Получили более четкие фото - это не МРК, а патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Он находится на внешнем рейде, по внешнему виду - целый", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 22 сентября под ракетный удар попал штаб ЧФ в Севастополе, в результате которого были ликвидированы более 30 российских офицеров. Сам командующий флотом, несмотря на данные ССО, якобы жив.
В ВМСУ отмечали, что собираются вывести из строя весь Черноморский флот - другим способом безопасность в морском регионе не обеспечить.
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