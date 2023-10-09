Это поможет освободить Горловку: эксперт сообщил об уникальном шансе для ВСУ

ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Удачные действия Сил обороны Украины смогут привести к деоккупации Горловки.

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Эксперт сообщил об уникальном шансе для ВСУ / коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, depositphotos.com

Военный обозреватель Денис Попович сообщил хорошие новости из Бахмутского направления. По его словам тактическое продвижение ВСУ продолжается.

"С военной точки зрения, если удастся отогнать противника от Бахмута, мы сможем отбросить его на те позиции, с которых он фактически наступал в прошлом году... То есть мы сможем существенно снизить вероятность захвата Донецкой области противником, а такие задачи он ставит перед собой до сих пор несмотря на то, что мы наступаем. Мы сможем, в общем, приблизиться к освобождению Горловки, которая была оккупирована, как мы знаем, с самого начала российско-украинской войны, то есть 2014 года", - сказал Попович в эфире FREEДОМ.

Эксперт также отметил, что перед Вооруженными силами Генштаб поставил задачу полностью окружить город Бахмут.

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"То есть именно для этого мы проводим наступательные действия на южном фланге. Мы перерезаем логистику, перерезаем железную дорогу, перерезаем трассу "Горловка-Бахмут" для того, чтобы заставить российскую армию отступить из Бахмута, мы там в лоб не атакуем, поэтому им удается там находиться, скажем так", — сказал эксперт.

На Купянском направлении, отметил Попович, россияне планируют осеннее наступление.

"Будем надеяться, с тем же негативным результатом. Пока что их действия не приводят к каким-то значительным продвижениям. Там у них шаги в серой зоне, грубо говоря. В частности, мы там удерживаем позиции. Их задача - выход на реку Оскол и захват существенного логистического объекта, железнодорожной станции "Купянск-Узловой", которая позволит им усилить логистику вот именно в плане угрозы захвата Донецкой области вплоть до административных границ", — сообщил эксперт.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ имеют потенциал освобождения Бахмута и дальнейшего продвижения в сторону Клещиевки и Андреевки с целью окончательного перерезания коммуникаций и логистических путей врага.

Подразделения Сил обороны Украины продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, где за последнее время сумели незначительно продвинуться вперед. Также, согласно опубликованным геолокационным кадрам, украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

В то же время, командиры Российской армии стоят перед выбором отводить свои силы на протяжении всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" или жертвовать солдатами.

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