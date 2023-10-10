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Перемололи вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар по россиянам на Востоке

Юрий Берендий
10 октября 2023, 14:10
Силы обороны Украины ежедневно освобождают сотни метров украинской территории южнее Бахмута. В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Востоке Украины.
Артиллерия, ВСУ
ВСУ продолжают движение в районе Бахмута / Коллаж Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, скриншот с видео 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Силы обороны Украины ежедневно освобождают сотни метров украинской территории к югу от Бахмута. В течение последних суток было ликвидировано 165 оккупантов на этом направлении, а также 139 врагов на Лимано-Купянском направлении . Эту информацию сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш во время телемарафона "Єдині новини".

"В зависимости от направления. Если брать Бахмут - на южном его фланге мы продолжаем идти вперед. Наши защитники ежедневно сотнями метров освобождают временно оккупированные территории от врагов. Там работают все имеющиеся силы и средства. В частности, сегодня очень хорошо отработали подразделения армейской авиации. Нанесли мощное поражение по скоплению личного состава противника", - сказал Евлаш.

В то же время, он подчеркнул, что противник не прекращает пытаться восстановить позиции, которые потерял ранее, в частности речь идет о Клещиевке и Андреевке, враг успеха не имел. За последние сутки российские захватчики совершили 365 обстрелов, силы обороны Украины отбили 4 атаки врага.

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"Удалось ликвидировать 165 оккупантов на Бахмутском направлении. Еще один попал в плен", - подчеркнул Евлаш.

Кроме того, украинские защитники уничтожили вражескую пушку Д-30 и 5 складов с боерипасами.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, спикер отметил, что 8 октября там наблюдался перерыв в боевых действиях из-за дождей, которые выпали на Луганщине и Донетчине. Это затруднило возможность врагу интенсивно использовать тяжелую технику и авиацию. Позавчера враг авиацию не использовал вообще.

"А за минувшие сутки противник уже 20 раз использовал Су-35 и Су-25, которые преимущественно заходят парами. Работают по нашим позициям, но боятся залетать в зону поражения нашего ПВО", - сказал Евлаш.

Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении враг совершил 608 обстрелов, применил танки, гранатометы, минометы, реактивную и ствольную артиллерию.

"Нам удалось ликвидировать 139 врагов и еще уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники", - сказал он.

По его словам, сейчас противник пытается сосредоточить свои основные усилия вблизи Синьковки и Ивановки, что на Харьковщине и Макеевки на Луганщине.

Наступление ВСУ на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ продолжают наступательные действия в районе Бахмута и продвинулись вперед. В частности, достигли частичного успеха возле Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Также военный обозреватель Денис Попович сообщил хорошие новости с Бахмутского направления. По его словам тактическое продвижение ВСУ продолжается.

В то же время, противник выбрал для попыток наступательных действий именно Купянское направление, поскольку ему удобно доставлять туда боеприпасы, рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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