Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

В Донецкой области произошла авиакатастрофа - упали два военных вертолета Ми-8. Государственное бюро расследований уже начало расследовать дело. Об этом говорится на сайте ГБР.
Известно, что авиакатастрофа произошла 29 августа в Краматорском районе. Вертолеты выполняли боевую задачу. В результате погибли 6 военнослужащих.
Правоохранители расследуют дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". За это предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Есть три версии авиакатастрофы:
- диверсия,
- поражение вертолетов врагом,
- неудовлетворительное состояние вертолетов или подготовка к полетам.
Специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев, чтобы узнать причину катастрофы.
Крушение двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области
В среду, 30 августа, стало известно, что в Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8. Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени им. Сикорского Евгений Ракита рассказал, что погибли 6 пилотов бригады, они выполняли боевое задание. Погибшие были офицерами. Имена погибших не разглашаются.
Есть информация, что в момент авиакатастрофы в воздухе был российский истребитель Су-35, а вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного удара.
Прощание с погибшими украинскими пилотами будет в Полтаве. Панихида будет 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.
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