Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

В результате авиакатастрофы погибли 6 украинских военнослужащих.

https://glavred.info/ukraine/ye-tri-versiji-pravoohoronci-ne-viklyuchili-pidriv-gelikopteriv-mi-8-na-donbasi-10497160.html Ссылка скопирована

В Донецкой области произошла авиакатастрофа с вертолетами Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: ГБР, УНИАН

В Донецкой области произошла авиакатастрофа - упали два военных вертолета Ми-8. Государственное бюро расследований уже начало расследовать дело. Об этом говорится на сайте ГБР.

Известно, что авиакатастрофа произошла 29 августа в Краматорском районе. Вертолеты выполняли боевую задачу. В результате погибли 6 военнослужащих.

Правоохранители расследуют дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". За это предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

видео дня

Есть три версии авиакатастрофы:

диверсия,

поражение вертолетов врагом,

неудовлетворительное состояние вертолетов или подготовка к полетам.

Специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев, чтобы узнать причину катастрофы.

Крушение двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области

В среду, 30 августа, стало известно, что в Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8. Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени им. Сикорского Евгений Ракита рассказал, что погибли 6 пилотов бригады, они выполняли боевое задание. Погибшие были офицерами. Имена погибших не разглашаются.

Есть информация, что в момент авиакатастрофы в воздухе был российский истребитель Су-35, а вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного удара.

Прощание с погибшими украинскими пилотами будет в Полтаве. Панихида будет 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.