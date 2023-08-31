В Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8

Украинские вертолеты выполняли боевую задачу, следствие устанавливает детали авиакатастрофы, сказал представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/v-doneckoy-oblasti-razbilis-dva-ukrainskih-vertoleta-mi-8-10497106.html Ссылка скопирована

Причины падения двух украинских верртолетов Ми-8 установит следствие/ УНИАН (иллюстративное фото)

В Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Есть информация, что в то время в воздухе был российский истребитель Су-35, а вертолеты заходили на посадку. Такой маневр проводится, когда нужно уберечься от вероятного поражения со стороны противника. Следствие устанавливает обстоятельства катастрофы. Об этом заявил начальник пресс-служба Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что причина трагедии в Краматорском районе не установлена. По предварительной информации, могли погибнуть 6 человек, но сведения требуют уточнения.

"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро", - заявил Евлаш.

видео дня

Также есть информация, согласно которой в воздухе в то время находился вражеский истребитель Су-35, и украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного удара.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35", - сказал Евлаш.

Кроме того, он добавил, что причину авиакатастрофы устанавливают следователи.

"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы будет известно впоследствии", - подчеркнул Илья Евлаш.

Что известно о крушении двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области

В среду, 30 августа, Суспільне опубликовало информацию о крушении двух украинских вертолетов на Донбассе. Представитель 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени И. Сикорского Евгений Ракита рассказал, что погибли 6 пилотов бригады, они выполняли боевое задание. Погибшие были офицерами.

Имена погибших не разглашаются.

Прощание с погибшими украинскими пилотам будет в Полтаве. Панихида будет 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.