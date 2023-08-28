"Россияне убегают": комбат ВСУ рассказал, как оккупантов выбивают на Донбассе

Сергей Жеребило рассказал о том, как российских оккупантов выбивали на Донбассе бойцы ВСУ.

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Сергей Жеребило рассказал о боях на Донбассе / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Facebook Сергей Жеребило

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило рассказал о боях ВСУ на Донбассе.

В интервью Главреду он подчеркнул, что для победы самым главным всегда была и остается мотивация.

"А мотивация украинских военных колоссальная, потому что мы понимаем, за что готовы терять здоровье и жизнь", - считает украинский офицер.

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Он также рассказал о том, как российских оккупантов выбивали на Донбассе бойцы ВСУ.

"А вот россияне, как показали Старомайорское и Урожайное, просто бросают все и убегают, когда их зажали. В таких ситуациях они не слушают ни своих командиров, ни офицеров – просто отступают, разбегаются", - отметил собеседник.

В то же время он уточнил, что ситуация отличается от той, которая была на Херсонском направлении, где россияне убегали всем фронтом.

"Здесь мы наблюдаем плановые отходы, а в перехватах слышим, что командиры пытаются вернуть их назад, но они "забивают" на эти команды и просто убегают с позиций. Понятно, что мотивации у этих людей нет, как и ума", - добавил Жеребило.

Кто такой Сергей Жеребило Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов. В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

Ранее замкомбата ВСУ рассказал о продвижении вперед. После штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и две недели удерживали фронт, рассказал Сергей Жеребило.

Напомним, замкомбата ВСУ ранее назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

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