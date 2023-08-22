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Проломили линию обороны РФ: замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления

Алексей Тесля
22 августа 2023, 17:10 обновлено 22 августа, 17:17
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Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.
ВСУ
ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

После освобождения Урожайного Донецкой области линия фронта вблизи Старомайорского несколько выровнялась, рассказал заместитель командира батальона Арей УДА Сергей Жеребило.

"За Старомайорским и Урожайным дальше на юг идет небольшое село Заветное Желание, которое плавно переходит в Старомлиновку. А Старомлиновка – это основная линия обороны противника, так называемая, "линия Суровикина", которая мощно распиарена русскими", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По его словам, эта линия хорошо укреплена, в частности, знаменитыми "зубами дракона".

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"Село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, там довольно сложные рельеф и география. После освобождения Нескучного стало несколько легче, потому что, помимо всего прочего, мы взяли и высотки слева и справа", - уточнил украинский военный.

Он отметил, что теперь перед подразделениями ВСУ открывается плацдарм для активных наступательных действий на Старомлиновку.

"Это вторая линия обороны противника, первую мы уже проломили. Постоянное давление с нашей стороны заставило россиян подтянуть оперативные резервы. А если они уже привлекают десантников, это значит, что у них не все так хорошо с личным составом. Мы видим, что с позиций постоянно убегают штормзетовцы, а их расстреливают заградотряды", - рассказал он.

При этом замкомбата ВСУ рассказал, что во время освобождения Урожайного он был свидетелями того, как российская морская пехота "становилась на лыжи" и "убегала табуном".

"Это продвижение имеет огромное значение: мы вгрызлись в оборону противника, продавили первую линию и получили плацдарм для дальнейших действий", - добавил Жеребило.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия, рассказала Анна Маляр.

Напомним, Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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