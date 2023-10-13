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Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу – Подоляк

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 12:46 обновлено 13 октября, 12:51
Говорить о том, что агрессор Россия способна выдержать длительную войну – это нонсенс, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, войска РФ
Россия должна проиграть войну, ее союзники не помогут Москве воевать глобально - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Возможностей страны-агрессора России и ее союзников Ирана и Северной Кореи недостаточно для того, чтобы они представляли реальную угрозу развитым демократическим государствам. Москва не в силах долго воевать, и Запад должен предоставить Украине возможность одержать над ней победу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что у России и ее союзников нет столько ресурсов, чтобы противостоять цивилизованному миру.

Россия не способна долго воевать

"Потому что ресурсы возможности Российской Федерации, Ирана вместе с Северной Кореей не сопоставимы с технологическими и вооруженными возможностями стран-демократов. Это вообще не совместимые вещи", - считает чиновник.

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По его словам, несмотря на то, что Москва ведет себя как "гопник", ее ресурсная база в глобальном плане не настолько велика.

"Но с точки зрения подготовки к глобальному процессу, а мы сегодня заходим в глобальный процесс, с точки зрения объема ресурса Россия несопоставима вообще…Это нонсенс говорить о том, что Россия может выдержать какую-то длительную войну, о чем сегодня говорят постоянно, что РФ может быть инициатором других глобальных изменений. Нет", - заверил Подоляк.

Украине должны дать одержать победу

Также он добавил, что нужно "предоставить Украине возможность довести эту войну до конца".

"А для этого нужно принять для себя концепцию, что Россия умеет проигрывать, может и должна проиграть", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой, сказал министр обороны Рустем Умеров. По его словам, Украина и страны-партнеры уже рассмотрели планы относительно поставок вооружений в зимний период.

Сколько еще Россия сможет вести войну, рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Как полагает он, Москва может воевать максимум до 2026 года. Также начальник военной разведки добавил, что нельзя допустить замороженной войны.

В Офисе президента рассказали о ситуации в Авдеевке – российские оккупанты наступают на город, идут тяжелые бои. Советник главы Офиса Михаил Подоляк сказал, что оккупанты такими действиями пытаются оттянуть силы ВСУ от наступления на юге.

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новости России Михаил Подоляк война России и Украины
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