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Логистика РФ будет разрушена: на Донбассе "устал" важный для россиян мост

Анна Ярославская
12 октября 2023, 11:39 обновлено 12 октября, 11:44
Мост между Горловкой и Ясиноватой оккупанты использовали для переброски военных и техники.
Мост между Горловкой и Ясиноватой разрушен
Мост между Горловкой и Ясиноватой разрушен / Фото: Telegram

На трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой в Донецкой области разрушен мост, который российские оккупанты использовали для того, чтобы быстро перемещаться из Горловки в оккупированный Донецк.

"Мэр" Ясиноватой Дмитрий Шевченко призвал местных жителей корректировать свои маршруты передвижения. Он обвинил в ударе по мосту ВСУ, пишет Telegram-канал Новости Донбасса.

Украинская сторона официально происшествие не комментировала.

видео дня

"Мост использовали российские силы для переброски военных и техники. Так что разрушение переправы ударит по их логистике в этом районе", - говорится в сообщении.

Кадры разрушенного моста публикуют в Сети. На кадрах видно, что мост полностью разрушен.

  • Мост между Горловкой и Ясиноватой
    Мост между Горловкой и Ясиноватой Фото: Telegram
  • Мост между Горловкой и Ясиноватой
    Мост между Горловкой и Ясиноватой Фото: Telegram
  • Мост между Горловкой и Ясиноватой
    Мост между Горловкой и Ясиноватой Фото: Telegram
  • Мост между Горловкой и Ясиноватой
    Мост между Горловкой и Ясиноватой Фото: Telegram

Смотрите видео - Так сейчас выглядит мост между оккупированными Горловкой и Ясиноватой:

Скриншот Telegram

Мост между Горловкой и Ясиноватой оккупанты использовали как короткий маршрут для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.

Как сообщал Главред, Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции. Бои возле Авдеевки не утихают уже третьи сутки. Ситуация утром 12 октября напряженная, но ее контролируют Силы обороны Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

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