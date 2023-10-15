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Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров: в ВСУ рассказали детали

Алёна Воронина
15 октября 2023, 12:05 обновлено 15 октября, 12:07
Такие установки, которые удалось получить в аренду, будут особенно нужными в холодное время года.
Patriot, Iris-T
Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров/ коллаж: Главред, фото: Википедия

Украина получила ряд систем противовоздушной обороны во временное пользование от некоторых международных партнеров.

Эти системы ПВО будут особенно важны в холодный период года. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Некоторые страны дали (системы ПВО – ред.) в пользование. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственных приоритетах и о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст", – отметил Игнат.

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Он объяснил, что Украине так долго передают системы ПВО и предоставляют их дозированно, потому что у партнеров нет такого большого количества этих установок, чтобы они могли отдавать их с легкостью.

В то же время Игнат отметил, что это уже положительный знак, что Украина может получить такие системы в пользование на отопительный период.

Представитель Воздушных сил ВСУ отказался назвать страны, которые передали нам в аренду системы ПВО. Он объяснил, что эта тема чувствительна, и партнеры не хотели бы, чтобы эта информация озвучивалась.

Военная помощь Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ВСУ есть всё, чтобы продолжать контрнаступление зимой. Украина и партнеры еще раз пересмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки, сказал глава Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получат новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар. Мир знает о ситуации на поле боя, войска агрессора РФ получат ответный удар, сказал Зеленский.

Напомним, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что он не исключает резкое уменьшение военной помощи. Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.

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война в Украине ВСУ ПВО вторжение России Юрий Игнат
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