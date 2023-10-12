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"О ПВО не стоит даже мечтать": эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2023, 23:59 обновлено 12 октября, 23:59
Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Украина может получить меньше военной помощи от США, чем ожидается / 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Главред

На фоне войны в Израиле и американских выборов Украина может получить в разы меньше военной помощи, чем планировалось. Эта помощь может стать ограниченной. Об этом в интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он не исключает, что Украина будет получать оружие, как это было до полномасштабного вторжения. Подобное может произойти, если в американских выборах победит республиканская партия.

"Как до войны, когда ВСУ давали по сути оружие, которое в лучшем случае пригодилось бы для партизанской, диверсионной войны. Возможно, все вернется к поставкам запчастей для тех же Bradley, Abrams, артиллерийских орудий, боеприпасов. Но о том, что американцы перевооружат украинское ПВО и ВВС, если победят республиканцы, не стоит даже и мечтать. К сожалению, такие республиканцы, как сенатор Маккейн, остались в прошлом", - сказал Золотарев.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.

В то же время, вчера, 10 октября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставке вооружения Силам обороны Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра оборона США Кэтлин Гикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину. Однако, она добавила, что в США есть варианты продления финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации.

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война в Украине военная помощь вторжение России Андрей Золотарев
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