Помощь от США будет: СМИ сообщили о "плане Б" для Украины

В Пентагоне заявили, что правительство США имеет варианты для продолжения финансирования военной помощи Украине.

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Правительство США имеет "план Б" для поддержки Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента, depositphotos.com

Первый заместитель министра оборона США Кэтлин Хикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину.

"Учитывая неопределенность на каждом шагу, мы знаем, что Россия и Китайская Народная Республика не замедляются, чтобы позволить нам навести порядок в нашем доме", — сказала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg.

Она сообщила, что США нужно двигаться быстро и уверенно, чтобы противостоять угрозам и их потребностям в безопасности.

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Кэтлин Хикс добавила, что у США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации. Также она сказала, что Пентагон еще не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделенных в другие области, чтобы компенсировать пробел.

"Это не то место, где мы должны быть сейчас, сегодня, пока мы не поймем, как долго продлится нынешняя безысходность в Конгрессе", - сказала она.

Первый заместитель министра оборона США отметила, что финансирование Украины направляется на поддержку оборонной промышленности США, поскольку Пентагон покупает оружие вместо того, что отправляется в Киев для борьбы с Россией.

Хикс сказала, что политическая дисфункция в США создает возможности для оппонентов за рубежом утверждать, что демократия не работает.

"Когда мы не работаем, это открывает нам ненужную критику нашей системы правительства", – сказала она.

На данный момент департамент сосредоточен на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на разработке и дальнейшем представлении запроса на перечисление ранее выделенных долларов на расходы Украины.

"Последний транш помощи для Украины был исключен из временного плана расходов, достигнутого на выходных, что вызвало опасения в Вашингтоне и среди союзников относительно того, насколько сильной является поддержка продолжения помощи", говорится в материале Bloomberg.

Помощь США Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Киева осталось всего несколько месяцев для продолжения помощи со стороны США.

В то же время, чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию для поддержки Украины после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и проблем с принятием пакета финансирования на 2024 год.

Также, Министерство иностранных дел Украины заявило, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи официальному Киеву не остановит ее поступление - остаются неиспользованные остатки прошлых периодов.

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