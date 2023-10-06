Помощь от США будет: СМИ сообщили о "плане Б" для Украины

Первый заместитель министра оборона США Кэтлин Хикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину.
"Учитывая неопределенность на каждом шагу, мы знаем, что Россия и Китайская Народная Республика не замедляются, чтобы позволить нам навести порядок в нашем доме", — сказала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg.
Она сообщила, что США нужно двигаться быстро и уверенно, чтобы противостоять угрозам и их потребностям в безопасности.
Кэтлин Хикс добавила, что у США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации. Также она сказала, что Пентагон еще не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделенных в другие области, чтобы компенсировать пробел.
"Это не то место, где мы должны быть сейчас, сегодня, пока мы не поймем, как долго продлится нынешняя безысходность в Конгрессе", - сказала она.
Первый заместитель министра оборона США отметила, что финансирование Украины направляется на поддержку оборонной промышленности США, поскольку Пентагон покупает оружие вместо того, что отправляется в Киев для борьбы с Россией.
Хикс сказала, что политическая дисфункция в США создает возможности для оппонентов за рубежом утверждать, что демократия не работает.
"Когда мы не работаем, это открывает нам ненужную критику нашей системы правительства", – сказала она.
На данный момент департамент сосредоточен на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на разработке и дальнейшем представлении запроса на перечисление ранее выделенных долларов на расходы Украины.
"Последний транш помощи для Украины был исключен из временного плана расходов, достигнутого на выходных, что вызвало опасения в Вашингтоне и среди союзников относительно того, насколько сильной является поддержка продолжения помощи", говорится в материале Bloomberg.
Помощь США Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Киева осталось всего несколько месяцев для продолжения помощи со стороны США.
В то же время, чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию для поддержки Украины после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и проблем с принятием пакета финансирования на 2024 год.
Также, Министерство иностранных дел Украины заявило, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи официальному Киеву не остановит ее поступление - остаются неиспользованные остатки прошлых периодов.
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