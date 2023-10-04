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Пентагон передаст Украине оружие, которое отобрали у Ирана – CNN

Дмитрий Видоменко
4 октября 2023, 19:46 обновлено 4 октября, 19:48
Украинская армия в ближайшее время сможет получить тысячи конфискованного иранского оружия и патронов от США, сообщают американские журналисты.
Пентагон, Иран, оружия
Пентагон хочет передать Украине оружие из Ирана - CNN / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

ВСУ могут получить тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов от США. Об этом сообщает американский телеканал СNN со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющимся данным, командование армии США собирается объявить об этом решении уже на нынешней неделе.

"США передадут Украине тысячи конфискованного иранского оружия и патронов, что может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ, ожидающие дополнительных денег и техники от США и их союзников", – говорится в сообщении.

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Как сообщает источник, на данный момент остается неясным, какие юридические силы США привлекли для передачи оружия, ведь ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или отложено.

"Администрация Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить оружие украинцам", – говорит источник.

Противостояние Украины и Ирана

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

До того министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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