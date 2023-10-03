Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

Как говорит военный эксперт Иван Киричевский, страна-агрессор России очень заинтересована получить у Ирана боеприпасы для ведения боевых действий.

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Ситуацию сотрудничества между РФ и Ираном, говорит Иван Киричевский, можно оценить вполне однозначно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Страна-агрессор РФ заинтересована не столько в баллистических ракетах от Ирана, сколько в боеприпасах для ведения боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"Здесь даже можно на самом деле разветвить понятие оружия и амуниции, потому что российские оккупанты еще прошлой осенью намекали, что им Иран, например, начинал давать шлемы и бронежилеты. То есть их мобилизованные ходили не только в ватниках и налегке, но и были более экипированы иранскими шлемами и бронежилетами. И кто знает, не продолжаются ли эти поставки дальше. К тому же, и в западных СМИ были сообщения, что Россия и Иран достигли конкретных, так сказать - физических договоренностей по поставкам артиллерийских боеприпасов, которые перевозятся Каспийским морем. Доставку части из них якобы фиксировали на Приазовском направлении, то есть в оккупированный Мариуполь или Бердянск. Как кичатся русские, у них даже могли оказаться иранские копии советских противотанковых ракетных комплексов. Более того, в одном из эпизодов даже фиксировалось, что россияне купили у Ирана две танковых пушки до Т-72. это из рубрики "приехали" - страна-производитель Т-72 покупает пушки у покупателя, потому что у них самих, видно, пошло что-то не так", ‒ сказал он.

Как говорит Киричевский, довольно сложно сказать, какой именно из вариантов военной помощи Ирану стране-агрессору РФ принесет больше вреда ВСУ и Украине в целом.

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"Тем не менее, все эти примеры иллюстрируют, если Москва и Тегеран действительно могут о чем-то говорить, Россия может что-то просить буквально "на вчера". И то, чем Иран может поделиться (и мы видим, что иногда уже делится), то это как раз боеприпасами для ведения боевых действий на фронте. По моему субъективному мнению, возможные акценты по угрозам сотрудничества между РФ и Ираном следует расставить так. Первое - мы уверены, что Иран даст россиянам оружие, которое начнет больше угрожать отдаленным городам. Потому что даже Львов ни у кого язык не повернется назвать тыловым городом ‒ ввиду того, что даже туда может долетать "шахед".Судя по всему, Иран может дать России как раз номенклатуру оружия, которое может убивать наших воинов на фронте. На самом деле здесь даже сложно сказать, что из этих вариантов выглядит более горько для нас в тыловых зонах", ‒ сказал он.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Противостояние Украины и Ирана

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

До того министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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