У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

Белый дом после увольнения Кевина Маккарти рассматривает два варианта, чтобы продолжить помощь Украине в 2024 году, пишет The Washington Post.

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В Белом доме сейчас обсуждают два варианта действий помощи Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию для поддержки Украины после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и проблем с принятием пакета финансирования на 2024 год. Об этом сообщает авторитетное американское издание The Washington Post.

По данным журналистов, администрация президента Джо Байдена больше не настаивает на дополнительном финансировании для Украины в размере 24 млрд долларов США, которое изначально хотели включить в соглашение о краткосрочном государственном финансировании.

Есть информация, что в Белом доме сейчас обсуждают два варианта действий. Первый заключается в том, чтобы настаивать на большем пакете финпомощи для Украины до конца 2024 года ‒ для того, чтобы избежать дополнительного голосования в год президентских выборов.

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Второй — продвигать меньший краткосрочный пакет помощи, который имеет больше шансов на принятие в Конгрессе. В то же время чиновники говорят, что сейчас у них достаточно полномочий для удовлетворения насущных боевых потребностей ВСУ ‒ но непонятно, на какой срок хватит этих ресурсов.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем недавно просил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление президента США Джо Байдена было опубликовано на официальной странице Белого дома.

В США подготовили тайную версию стратегии помощи Украине. Она предусматривает кучу различных реформ, одна из которых - переход войска на стандарты НАТО, сообщает Politico.

Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

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