У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Киева осталось всего несколько месяцев для продления помощи со стороны США. Конгресс должен принять решение.

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Макрон предупредил о новой угрозе из-за решения Конгресса США / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

По итогам 30-минутной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что переговоры в Испании проводятся ради безопасности и стабильности европейской семьи.

"Мы не имеем права устать", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Он выразил мнение, что Европа должна оставаться мобилизованной в оказании помощи Украине, сообщает корреспондент Укринформу.

Однако, как указывает Макрон, продолжение помощи Киеву зависит от разрешения американского политического кризиса, который привел к отстранению лидера республиканцев от должности председателя Палаты представителей из-за бунта правого крыла его партии, которое выступает против выделения средств для Украины.

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"Если Конгресс не примет годовой бюджет, включая новый пакет помощи Украине, в течение следующих полутора месяцев, Вашингтон сможет поддерживать Киев лишь"еще несколько месяцев". Соединенные Штаты являются крупнейшим донором помощи Украине в абсолютном выражении", – отметил президент Франции, добавив, что эту помощь невозможно "заменить".

Помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.

В то же время, в Евросоюзе рассматривают вариант, при котором могут быть разморожены миллиарды евро, предназначены для Венгрии, которые были заморожены из-за опасений по поводу верховенства закона в этой восточноевропейской стране. Зато ЕС рассчитывает на лояльность Будапешта в вопросе одобрения помощи Украине, включая начало переговоров о членстве для Киева.

Также, президент Словакии Зузана Чапутова после того, как публично выступила против предоставления Украине военной помощи, теперь утверждает, что ее страна должна продолжить поставку вооружения для ВСУ.

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