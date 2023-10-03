"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

Даже небольшой перерыв в предоставлении помощи Украине может усугубить ситуацию, предупредил Джон Кирби.

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Джон Кирби рассказал о продолжении помощи Украине / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Вашингтону необходимо продолжать финансовую помощь Украине, избегая задержек, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить того, чтобы американская поддержка Украины прерывалась. Времени у нас мало. У нас достаточно государственного финансирования для удовлетворения потребностей Украины еще немного времени", - сказал он на брифинге.

По словам американского чиновника, "даже небольшой перерыв в предоставлении помощи" Украине может усугубить ситуацию.

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Представитель Совета национальной безопасности США утверждает, что Пентагон пока обладает достаточными средствами, чтобы сохранять темпы по предоставлению военной помощи Киеву. При этом Кирби допустил, что в том случае, если Конгресс США в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, выделенных средств может хватить, примерно, "еще пару месяцев".

По словам Кирби, президент США Джо Байден заверил своих коллег в G7 в том, что он, американский лидер, верит в продолжение поддержки Демократической и Республиканской партиями политики Вашингтона в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Байден провел важнейшие переговоры по Украине. Президент США Джозеф Байден провел совещание по поддержке Украины с партнерами и союзниками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины. Счет, который США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО - пустой.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

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