Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

Трамп может поменять свое отношение к российско-украинской войне, считает эксперт Виталий Кулик.

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Сможет ли Трамп "укротить" Россию? / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Даже победа на выборах США Дональда Трампа и формирование правительства из откровенных "трампистов" не приведет к полной остановке поддержки Украины, рассказал в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его мнению, Трамп способен поменять свою позицию по войне в Украине, когда непосредственно столкнется с нежеланием оккупантов садиться за стол переговоров.

"Заложенная администрацией Байдена поддержка, в том числе институциональная, будет продолжаться тем или иным способом.К тому же, я бы не сказал, что Трамп не изменит свою позицию в отношении Украины после переизбрания президентом США и когда непосредственно столкнется с невозможностью начать адекватные переговоры с Россией", - объяснил Кулик. видео дня

Более того, утверждает Кулик, Трамп может, например, согласиться на передачу Украине ракет большой дальности.

"Поэтому все это не является чем-то заранее определенным и устоявшимся. С этим можно и надо работать – искать выходы на трампистское окружение, работать с лоббистскими группами в США, вкладываться в лоббизм, создавать общественные платформы, которые бы создавали определенную опинию в среде трампистов. Даже входить в среде ультраправых и искать возможность воздействия на эти среды", - сказал он.

Иначе Украина рискует потерять информационное поле, которое пока проукраинское, добавил эксперт.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Военная помощь США и выборы

Накануне Запад в поддержке Украины едва не раскололи два события - голосование в Конгрессе (когда американцы приняли законопроект о временном финансировании правительства в случае шатдауна без заложенных средств для Украины) и победа на выборах в Словакии (ранее оказывавшей огромную военную помощь ВСУ) "друга Путина" и единомышленника венгерского премьера Виктора Орбана Роберта Фицо.

Однако в ЕС и Вашингтоне заверяют, что поддержка Украины будет сильна. Как сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, "Путин ошибается", если думает, что Европа устанет от войны.

Эксперты считают, что выборы в США в 2024 году будут новым политическим вызовом для Украины, которая нуждается в постоянной военной поддержке со стороны Америки. Это связано в первую очередь с позицией двух кандидатов от Республиканской партии - Рона Десантиса и Дональда Трампа. Оба неоднократно критиковали администрацию Байдена за предоставление Украине вооружения.

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