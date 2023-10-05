УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

Яна Ставская
5 октября 2023, 17:55 обновлено 5 октября, 17:59
Трамп может поменять свое отношение к российско-украинской войне, считает эксперт Виталий Кулик.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Сможет ли Трамп "укротить" Россию? / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Даже победа на выборах США Дональда Трампа и формирование правительства из откровенных "трампистов" не приведет к полной остановке поддержки Украины, рассказал в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его мнению, Трамп способен поменять свою позицию по войне в Украине, когда непосредственно столкнется с нежеланием оккупантов садиться за стол переговоров.

"Заложенная администрацией Байдена поддержка, в том числе институциональная, будет продолжаться тем или иным способом.К тому же, я бы не сказал, что Трамп не изменит свою позицию в отношении Украины после переизбрания президентом США и когда непосредственно столкнется с невозможностью начать адекватные переговоры с Россией", - объяснил Кулик.

видео дня

Более того, утверждает Кулик, Трамп может, например, согласиться на передачу Украине ракет большой дальности.

"Поэтому все это не является чем-то заранее определенным и устоявшимся. С этим можно и надо работать – искать выходы на трампистское окружение, работать с лоббистскими группами в США, вкладываться в лоббизм, создавать общественные платформы, которые бы создавали определенную опинию в среде трампистов. Даже входить в среде ультраправых и искать возможность воздействия на эти среды", - сказал он.

Иначе Украина рискует потерять информационное поле, которое пока проукраинское, добавил эксперт.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Военная помощь США и выборы

Накануне Запад в поддержке Украины едва не раскололи два события - голосование в Конгрессе (когда американцы приняли законопроект о временном финансировании правительства в случае шатдауна без заложенных средств для Украины) и победа на выборах в Словакии (ранее оказывавшей огромную военную помощь ВСУ) "друга Путина" и единомышленника венгерского премьера Виктора Орбана Роберта Фицо.

Однако в ЕС и Вашингтоне заверяют, что поддержка Украины будет сильна. Как сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, "Путин ошибается", если думает, что Европа устанет от войны.

Эксперты считают, что выборы в США в 2024 году будут новым политическим вызовом для Украины, которая нуждается в постоянной военной поддержке со стороны Америки. Это связано в первую очередь с позицией двух кандидатов от Республиканской партии - Рона Десантиса и Дональда Трампа. Оба неоднократно критиковали администрацию Байдена за предоставление Украине вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Дональд Трамп военная помощь
Реклама

Главное за день

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

17:45 Украина
Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе

17:27 Украина
Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

16:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:56

Потап показал любовь с NK после ее "одинокого" концерта

17:55

Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

17:45

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

17:43

"Бомбы падают": звезда "Секретных материалов" призвала помочь украинским детям

17:42

Околооборонные фирмы хотят незаконно вывести из бюджета 6 млрд грн – эксперт

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по ГрозеЧем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе
17:30

Как что-то изменить в своей жизни за 18 минут: совет психолога Натальи Холоденко

17:20

РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

17:15

99% людей не справляются за 9 секунд: удивительная оптическая иллюзия с пандой

16:51

По 3,6 тысячи грн для украинцев: как оформить помощь

Реклама
16:41

Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

16:40

Оружия может не быть: у Зеленского ответили на заявление президента Словакии

16:17

Кондратюк забирает львиную долю солдатской зарплаты Козловского - продюсер

16:07

Единственный рабочий способ: Клопотенко рассказал, как не плакать из-за лука

15:58

Все в крови почти 50-ти погибших: россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине

15:50

Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч "добровольных" оккупантов для войны в Украине

15:49

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:47

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

15:39

СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

15:36

Эта оптическая иллюзия покажет, насколько вы застенчивыВидео

15:06

"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

Реклама
14:59

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

14:58

64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

14:48

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

14:32

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

14:29

Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

14:08

Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

13:46

Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

13:36

Выползут сами: как очистить грибы от червей

13:29

Астролог назвала самый удачный день для знаков зодиака: о чем нужно знать

13:20

Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

13:09

"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

12:56

"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

12:42

Горняк отметила годовщину с Остапчуком и его "женой", и намекнула на измену

12:28

Партизаны пробрались на секретные позиции оккупантов в ФеодосииВидео

12:25

Каша на завтрак - вредно: эксперт по питанию "разнес" миф о пользе каши с утра

12:10

Уже в этом месяце: СМИ озвучили детали мирного саммита по Украине

12:08

Есть ли шансы у "друга Путина" Фицо повлиять на помощь Словакии Украине: оценка эксперта

12:02

Россия будет прятать корабли Черноморского флота: стало известно, куда их отправят

11:50

Достать волосы недостаточно: стилист показал, как правильно вычистить расческуВидео

11:40

И в люди не стыдно выйти: 5 способов избавиться от перегара

Реклама
11:20

Россия готовится к новому вооруженному конфликту: учения почти по всей стране

11:13

"Масштабная работа": Свитан раскрыл, где изготавливают украинские баллистические ракетыВидео

11:00

Зеленский в Испании примет участие в важном форуме: чего ждать Украине

10:59

Россия "собралась" сорвать военную поддержку Украины: СМИ раскрыли планы Путина

10:29

Девушка удалила налет с чайника неожиданным способом: результат впечатляет

10:03

В Херсоне гремят взрывы, оккупанты с утра обстреливают город: погибли 2 человека

09:52

"Страна шаманов, было полнолуние": Данилов резко разнес ядерные угрозы России

09:38

Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск

09:11

Лунный день 6 октября: Месяц расскажет, стоит ли жениться и вкладывать сегодня деньги

09:05

Урожай обеспечен: как правильно обрезать малину осенью на зиму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять