Скандал с поставками оружия: президент Словакии 'дала заднюю'

Ранее Чапутова фактически поддержала пророссийского Роберта Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах.

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Чапутова подчеркнула, что речь идет и о безопасности ее страны / коллаж: Главред, фото: офис президента

Президент Словакии Зузана Чапутова после того, как публично выступила против предоставления Украине военной помощи, теперь утверждает, что ее страна должна продолжить поставку вооружения для ВСУ.

Как подчеркнула Чапутова в соцсети "X" (Twitter), эта помощь касается и безопасности самой Словакии.

В то же время президент страны добавила, что с пониманием относится к различным мнениям по этому поводу в партии пророссийского Роберта Фицо, одержавшей победу в этом году на парламентских выборах.

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"Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться. Я уважаю результаты парламентских выборов и негативное мнение по этому поводу у партии, которая ведет коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что это касается как безопасности Украины, так и безопасности Словакии", - подчеркнула Чапутова.

Выборы в Словакии и военная помощь

Накануне президент Словакии Зузанна Чапутова заявила о невозможности предоставления Украине нового пакета военной помощи из-за результатов парламентских выборов, где одержала победу антиукраинская партия Smer-SD.

Ее заявление вызвало широкое обсуждение в кругах украинских политиков. Наконец советник руководителя ОП Михаил Подоляк заметил, что Чапутова "акцентирует внимание на запросах общества". Однако он выразил уверенность, что Братислава и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Громкие новости из Словакии поступили после того, как там одержала победу партия "друга Путина" Роберта Фицо. Он открыто выступает против предоставления Украине военной помощи и распространяет в паре с венгром Виктором Орбаном антизападные и пророссийские нарративы, а также лжет своим избирателям об "украинских нацистах".

Эксперт Виталий Кулик в интервью Главреду отметил, что если Фицо удастся сформировать коалицию и ее возглавить - это может привести к осложнениям поддержки логистики для Украины.

Тогда как в Евросоюзе констатировали, что, в частности из-за выборов в Словакии, "ЕС приближается к критическому моменту в поддержке Украины".

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