В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

Глава пророссийской партии-победителя Роберт Фицо уже предупредил о прекращении оказания военной помощи Украине.

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В Словакии на выборах победили "друзья Путина" из партии Фицо / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ОП, komentare/hnonline.sk

ЕС приближается к критическому моменту в поддержке Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает CNN.

По его словам, Евросоюз переживает "критический момент" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу одностороннюю поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

По словам Лансбергиса, события прошедших выходных (скандального голосования Конгресса и выборов в Словакии - Главред) "могут посеять сомнения" в отношении поддержки Украины со стороны блока.

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"Многие сообщения из Брюсселя, Вашингтона или других мест способны посеять сомнения в серьезности наших намерений. Но я надеюсь, что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до этой победы", - сказал Лансбергис.

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "устойчивый подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Выборы в Словакии

1 октября стало известно о победе на внеочередных парламентских выборах в Словакии партии пророссийского политика и бывшего премьера Роберта Фицо.

Словакия одна из первых стран НАТО, предоставившая Украине в свое время первые установки ПВО. Кроме того, страна отдала Украине свои рабочие "МиГи" и снабжала ВСУ другой техникой.

Партия Фицо SMER-SD относится к популистам и евроскептикам. Сам экс-премьер не скрывает своих антиукраинских взглядов. Сразу же после победы глава SMER-SD предупредил, что хочет прекратить военную помощь Украине, так как у Словакии есть "большие проблемы, чем Украина".

В Евросоюзе на победу явных "друзей Путина" отреагировали черезчур дипломатично, пославшись на "демократию".

"Это результат свободных выборов, как это происходит в любой стране Европейского Союза", - ответил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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