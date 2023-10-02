УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

Яна Ставская
2 октября 2023, 16:18 обновлено 2 октября, 16:49
Глава пророссийской партии-победителя Роберт Фицо уже предупредил о прекращении оказания военной помощи Украине.
словакия, фицо
В Словакии на выборах победили "друзья Путина" из партии Фицо / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ОП, komentare/hnonline.sk

ЕС приближается к критическому моменту в поддержке Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает CNN.

По его словам, Евросоюз переживает "критический момент" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу одностороннюю поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

По словам Лансбергиса, события прошедших выходных (скандального голосования Конгресса и выборов в Словакии - Главред) "могут посеять сомнения" в отношении поддержки Украины со стороны блока.

видео дня

"Многие сообщения из Брюсселя, Вашингтона или других мест способны посеять сомнения в серьезности наших намерений. Но я надеюсь, что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до этой победы", - сказал Лансбергис.

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "устойчивый подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Выборы в Словакии

1 октября стало известно о победе на внеочередных парламентских выборах в Словакии партии пророссийского политика и бывшего премьера Роберта Фицо.

Словакия одна из первых стран НАТО, предоставившая Украине в свое время первые установки ПВО. Кроме того, страна отдала Украине свои рабочие "МиГи" и снабжала ВСУ другой техникой.

Партия Фицо SMER-SD относится к популистам и евроскептикам. Сам экс-премьер не скрывает своих антиукраинских взглядов. Сразу же после победы глава SMER-SD предупредил, что хочет прекратить военную помощь Украине, так как у Словакии есть "большие проблемы, чем Украина".

В Евросоюзе на победу явных "друзей Путина" отреагировали черезчур дипломатично, пославшись на "демократию".

"Это результат свободных выборов, как это происходит в любой стране Европейского Союза", - ответил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Литва новости Словакии Фицо война России и Украины
Реклама

Главное за день

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

16:45 Политика
В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:35 Мир
Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

15:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:45

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

16:45

Коля Серга шокировал признанием, что его брат воюет на стороне России

16:35

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:18

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

15:56

Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
15:50

Путину стоит задуматься: в ГУР назвали главную проблему российских оккупантов

15:43

Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023Видео

15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

Реклама
15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

Реклама
12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

Реклама
08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять