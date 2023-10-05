Оружия может не быть: у Зеленского ответили на заявление президента Словакии

Власти Словакии выступили против предоставления Украине нового пакета военной помощи. В Офисе президента Украины прокомментировали решение президента Словакии.

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В Офисе президента ответили на отказ Словакии поставлять оружие / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила о невозможности предоставления Украине нового пакета военной помощи из-за результатов парламентских выборов, где одержала победу антиукраинская партия Smer-SD. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что к подобным ситуациям нужно относиться спокойно. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Подоляк обратил внимание на то, что не все заявления, прозвучавшие в публичной плоскости указывают на определенные действия.

"Одно дело комментировать что-то, а другое смотреть глубже на двусторонние отношения", - указал советник главы Офиса президента.

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Подоляк отмечает, что лидер Словакии была одной из первых, кто приехал в Украину после полномасштабного вторжения и она прежде всего говорила о помощи Украине, исходя из вопроса гуманизма.

"Госпожа Чапутова является лидером Словакии, поэтому акцептует внимание на запросы общества", - отметил Подоляк

Михаил Подоляк также указывает на то, что Чапутова воочию увидела то, что Россия делала в Киевской области. Он уверен, что президент Словакии будет продолжать поддерживать Украину, ведь это вопрос ценностного выбора.

"Сейчас даже нет сомнения, что когда мы говорим о войне в Украине, то Россия – это абсолютное зло, которое само себя таковым идентифицирует. Россия сегодня демонстрирует, что она хочет быть страной-монстром, перед которой надо стоять на коленях. И все остальные, которые не хотят этого, так же как и президент Словакии, будут поддерживать Украину. Есть конкретный результат парламентских выборов-победа партии "Smer-SD". Безусловно, президент страны должен реагировать на это. После этого будут консультации, внутренний диалог и впоследствии будет выстроена новая политика в отношении Украины,– добавил Подоляк.

Советник главы ОПУ отмечает, что дальнейшая политика Словакии в отношении Украины будет положительной. Ведь Европа понимает, что Россия ломает четкую систему глобальных отношений.

"Ситуативно сегодня Словакия может что-то получить, например, дополнительные коррупционные деньги или нефть по низким ценам, но это приведет к потере субъектности, постепенному снижению уровня жизни, внутренней конфликтности, появлению на внутреннем политическом пространстве пророссийской лоббистской сети. Это не будет давать стране возможности развиваться и формировать другие двусторонние отношения", – сказал Подоляк.

Поэтому украинцы должны спокойно относиться к любым ситуативным заявлениям и прежде всего смотреть на действия. Периодически раздаются различные заявили от политических партий, в частности, и в Европе, но несмотря на это, европейские страны фактически в полном объеме помогают Украине.

"Это финансовая помощь, помощь консультативного плана, каким должно быть государство Украина, а также абсолютно очевидная военная помощь", – подытожил советник главы ОПУ.

Выборы в Словакии и помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, лидер партии Smer-SD, одержавшей фактическую победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своей пресс-конференции в Киеве не увидел ничего такого в голосовании и заявил, что это лишь проявление воли избирателей.

Также стоит отметить, что на пост премьер-министра Словакии может вернуться одиозный политик Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, как это может повлиять на отношения Словакии и Украины.

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