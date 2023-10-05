Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо по причине своих политических перспектив пытается отстраниться от радикальной предвыборной риторики, считает Виталий Кулик.

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Фицо понимает, что у него есть шанс стать премьер-министром, он меняет риторику - Кулик / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, которая победила на парламентских выборах в Словакии, несмотря на свою позицию по вопросу военной помощи Украине, уже успел заявить, что его курс не стоит связывать с предвыборной риторикой. Политик понимает – он может стать премьером, и теперь пытается отмежеваться от антиукраинской риторики, тем самым давая сигнал партнерам по будущей коалиции. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что риторика Фицо изменилась, и сам политик призвал не связывать курс своей политической силы с заявлениями в ходе избирательной кампании.

"Я смотрел его пресс-конференцию полностью и слышал в его заявлениях немного другое. Он сказал, что не изменит свою позицию относительно военной поддержки Украины, но Словакия готова участвовать в восстановлении, нормализации ситуации, гуманитарных проектах и тому подобное. Еще одна позиция, которую подтвердил Фицо, заключается в том, что не стоит сводить всю избирательную кампанию его политической партии и его программу к украинскому вопросу. Это было четко заявлено Фицо во время пресс-конференции по результатам выборов", - считает Кулик. видео дня

Также эксперт добавил, что Фицо, в условиях, когда у него есть шансы стать новым премьером, пытается отмежеваться от агрессивной антиукраинской риторики и посылает соответствующий сигнал партнерам по будущей коалиции в парламенте.

"У нас сейчас пытаются разгонять именно антиукраинские заявления Фицо и представителей его политической партии, забывая об этом контексте. Фицо понимает, что у него есть шанс стать премьер-министром, и сейчас он пытается отмежеваться от предыдущих радикальных заявлений, давая сигнал возможным партнерам по коалиции, тому же "Гласу" и "Прогрессивной Словакии", которые критиковали "Смер" за откровенно антиукраинские заявления. Поэтому я бы сейчас не слишком акцентировал внимание на заявлениях, сделанных в пылу избирательной кампании, пытаясь удержать украинофобскую аудиторию, а смотрел на договоренности Фицо со своими партнерами по коалиции", - подчеркнул Роберт Фицо.

Парламентские выборы в Словакии

В Словакии на выборах в парламент одержала победу партия SMER-SD. Она набрала 23,37% голосов избирателей. Политическая сила и ее лидер Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании придерживались радикальных антиукраинских заявлений.

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что Евросоюз приближается к критическому моменту в поддержке Украины.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава не хочет предоставлять военную помощь Украине в условиях победы партии Фицо SMER-SD. Дескать, нельзя игнорировать "позицию победившей партии".

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