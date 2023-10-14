Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

Мир знает о ситуации на поле боя, войска страны-агрессора России получат ответный удар, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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Украина и мир знают о планах России и будут мощно отвечать - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 ОБрСпН

Лидеры цивилизованного мира знают, к чему готовится Россия. Силы обороны Украины готовы мощно ответить на любые действия вражеских войск. Киев ожидает получения новых ПВО, артиллерии, беспилотников и бронетехники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в субботу вечером, 14 октября, он рассказал о том, что действия российских оккупантов столкнутся с мощным ответом со стороны ВСУ.

"Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно", - отметил гарант. видео дня

По его словам, скоро Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны, новые пусковые установки ПВО, артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Мир знает о ситуации на поле боя и проявляет реакцию.

"Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует. Конечно, будет и артиллерия - снаряды прежде всего. Беспилотники. Бронетехника. Все помогающие нам лидеры полностью информированы об актуальной ситуации на поле боя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация в Авдеевке

Россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов на захват Авдеевки Донецкой области, рассказал руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, ситуация очень сложная, но контролируемая. Четвертые сутки идут тяжелые бои

Аналитики американского Института изучения войны 13 октября отметили, что атака оккупантов на Авдеевку провалилась. По мнению специалистов, россияне пытались преподнести наступление на город как якобы перехват инициативы на поле боя.

Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины, считает глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш. Как полагает руководитель города, войска РФ хотят захватить всю Донецкую область до 31 декабря.

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