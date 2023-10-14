Атака оккупантов на Авдеевку провалилась – ISW

Украинские военные продолжают отражать российские наступательные действия вокруг Авдеевки.

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Атака оккупантов на Авдеевку 13 октября провалилась / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу. Кремль пытался преподнести свое наступление на Авдеевку и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские источники утверждали, что российские войска продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), передает ISW.

Российские источники также опубликовали противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом. При этом аналитики ISW не нашли никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации.

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Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать российские атаки вокруг Авдеевки.

Российский военный блогер отметил, что украинские силы используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Российский волонтер оценил, что российские силы могут "сжать [украинский] периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию вблизи Авдеевки, но выразил беспокойство, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку. Волонтер отметил, что такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным" укреплениям, пока силы не закончатся.

Также, военные аналитики считают, что российское военное командование ограничивает обсуждение российских наступательных операций вокруг Авдеевки в информационном пространстве. Вероятно, они пытаются адаптироваться к предыдущим информационным шокам и контролировать любые нарративы, которые возникают в российском информационном пространстве вокруг операций.

Ситуация возле Авдеевки - последние новости

Российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами. Об этом 13 октября рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, россияне бросили на штурм города три бригады - около 10 тысяч оккупантов. Ожесточенные бои продолжаются уже четвертые сутки. Враг использует стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Лишь ночью оккупанты нанесли по городу 13 ракетных ударов. Более 20 ракет выпустили по позициям ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты используют фосфорные боеприпасы во время проведения наступления на Авдеевском направлении.

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