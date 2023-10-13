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"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

Анна Ярославская
13 октября 2023, 09:04 обновлено 13 октября, 09:10
Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.
Авдеевка
Ситуация в Авдеевке тяжелая, продолжаются бои / Коллаж: Главред, фото: Telegram Віталій Барабаш, deepstatemap

Российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей, в городе уже четвертые сутки очень тяжелая ситуация. Враг усилил обстрелы, оккупанты пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.

"Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Оккупанты − ред.) бьют из всего, что у них есть. Активно работает (вражеская − ред.) авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью − (россияне − ред.) лезут, как тараканы, очень много. Вчера очень много было применения бронированной техники, (оккупанты − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", - рассказал Барабаш.

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Глава военной администрации добавил, что оккупанты бьют не только по населенным пунктам на линии фронта, но по более тыловым. В частности, этой ночью обстреливали села Очеретинской общины. В результате один человек погиб, четверо - ранены, два человека - под завалами гражданских.

"Можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел", − заявил Барабаш.

По его словам, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. Власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", − резюмировал Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

За последние три дня российские оккупанты захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях вокруг Авдеевки. Вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны. По оценкам ISW, российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы.

Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.

Вечером 12 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты пытаются продвинуться к Авдеевке, чтобы захватить город. Там сейчас очень напряженная и сложная ситуация.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

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